El famoso rapero Dr. Dre se divorcia y su ex le reclama un billón de dólares

Días atrás se conocía la noticia de que Nicole Young, esposa del rapero y productor André Young popularmente conocido como Dr. Dre, había solicitado el divorcio tras 24 años de casados y si bien parecía que la dupla llegaría a un acuerdo, ahora trascendió que la mujer solicita la suma de 1 billón de dólares como manutención.

La mujer se habría visto obligada a firmar acuerdo prenupcial en 1996 que dista mucho de la suma que ahora vale el patrimonio alcanzado junto al artista: "Estaba extremadamente reacia, resistente y con miedo de firmar el acuerdo y me sentí acorralada. Dada la extraordinaria presión e intimidación de Andre, no me quedó otra opción que contratar a un abogado y firmar involuntariamente el acuerdo poco antes de nuestro matrimonio", aseguró la mujer según reportó el portal TMZ.

Pese a esto, desde el lado del rapero afirman que la mujer nunca estuvo obligada a firmar nada y que tenía su propio abogado para revertir cualquier situación que no fuera de su agrado. De acuerdo a fuentes consultadas por el mencionado medio, Dre pagará la manutención conyugal y todos sus gastos, pero Nicole le está pidiendo al juez que separe el divorcio de la cuestión prenupcial.

La pareja contrajo nupcias en mayo de 1996, y tuvieron dos hijos, un hijo llamado Truth, nacido en 1997, y una hija llamada Truly que nació en el 2001.