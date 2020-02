¡Dieron el sí! Eduardo Costantini y Elina Fernández se casaron

View this post on Instagram

¡ SI QUIERO ! ❤️💍💍❤️ 🤍Porque desde el momento cero de que nos conocimos siempre supimos que queríamos unir nuestra VIDA y AMOR para siempre ,porque nunca dudamos y nos reconocimos “almas gemelas” y “amor de nuestras vidas “ apenas nos vimos por primera vez !!!!!!!!!!; Porque SOS EL AMOR DE MI VIDA y también un hombre bueno, sano, que me cuida constantemente, compañero ,tierno ,dulce, romántico ,pasional ,siempre pendiente de mi en todo momento y me amas de manera incondicional ! Tu amor me llena de vida y me hace fuerte !!!!!!!!!!!!!!! No me alcanzaría todo el Instagram para definirte la gran persona excelente que sos !!!!!!!!!!!!! ❤️¡¡¡ SI MI AMOR ACEPTO !!!, porque te amo para toda la vida aca ,en el cielo y en todo el universo !!!!!! ¡!¡ MUCHAS GRACIAS POR TU AMOR !¡! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ¡¡¡¡¡¡¡ TE AMO HASTA LA ETERNIDAD Y MÁS ALLÁ !!!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ¡¡¡¡¡¡ POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE VOS Y YO !!!!!!!!! @eduardocostantini ❤️👰🏼💍💍🤵🏼❤️🌟🌈✨✨✨