La historia de amor de Eduardo Costantini y Elina Fernández: "Como una película de Woody Allen"

Eduardo Costantini y Elina Fernández comenzaron su historia de amor hace ya cuatro años con un recorrido intenso y súper romántico.

La forma en la que se conocieron es digna de un guión cinematográfico y con un destino de ensueño: una boda sencilla y secreta en la que sellaron su amor para siempre.

“Yo estaba en el Paseo Alcorta, y al salir estaba lloviendo. No había ido en el auto, así que pedí un Uber que nunca llegó, después busqué un taxi, pero fue imposible encontrar uno. No veía la hora de volver a mi departamento de Puerto Madero. No me quedó otra que cruzarme hasta el Malba y hacer tiempo en la confitería del museo. Me senté y a los cinco minutos se sentó Eduardo a un par de metros. ¡Desde ese momento, no pudimos dejar de mirarnos!", contó Elina en una anterior entrevista para CARAS.

"Parecía una novela o una película de Woody Allen. Era un flash que sentimos. Pasaron más o menos treinta minutos, paró de llover, pedí la cuenta, y él entendió que me iba. Entonces se levantó y vino a mi mesa. Y así nos conocimos (Risas)”, agregó la modelo.

Elina nació en Santa Rosa, un pueblo a 80 kilómetros de Mendoza capital, se instaló hace 12 años en Buenos Aires y estudió Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires. Hace 14 años se sumergió en el mundo de la moda convirtiéndose en la modelo fetiche del recordado Jorge Ibáñez, y de Claudio Cosano y Gabriel Lage, entre otros diseñadores de alta costura.

“Yo no sabía quién era, y si dejaba que se fuera, perdía la oportunidad de mi vida. La perdía para siempre, porque cuándo la iba a encontrar de nuevo, dónde y porqué. Me di cuenta de que ella me había mirado tan intensamente, y por la expresión de su cara, que entre nosotros había onda", contó el empresario Fundador y Presidente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

La boda soñada de Eduardo Costantini y Elina Fernández

Después de un año de ese mágico encuentro, Eduardo Costantini eligió el 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) para hacerle la gran propuesta a Elina Fernández.

“¿Entonces te querés casar conmigo?” le dijo cuando volvieron de un viaje por París. El contexto no podía ser mejor y, previo a la pandemia, la pareja planeó la sencilla pero emotiva boda a la que CARAS tuvo acceso.

Ni bien bajaron del avión después de estar en Francia, Eduardo le pidió a su chofer que los lleve directamente el Registro Civil. Allí ambos iniciaron los trámites para pedir una fecha de casamiento. Ella no entendía nada, sobre todo cuando vio que la empleada le pedía un montón de documentación y fotocopias, entre ellas la Partida de Divorcio, papeles que el empresario ya tenía preparados en una carpeta.

La boda soñada de Eduardo Costantini y Elina Fernández

La boda se realizó el 22 de febrero en el Lounge Luxury del décimo piso del Alvear Palace Hotel a la que asistieron 50 invitados. Elina lució un vestido que eligió en París. Al ver que tanto le había gustado, Eduardo fue solo al otro día y se lo compró. De color rosa pálido que acompañó con los zapatos del diseñador italiano Sergio Rossi.

La ceremonia fue emotiva y tuvo también su perlita cuando, al escuchar el discurso que Eduardo dio ante la jueza de paz, Elina se desmayó. "Fue por la emoción de haber conocido a un hombre como él, que me cuida, y por eso es que no puedo creer lo que estoy viviendo. Desde el primer momento en que nos vimos, por una hermosa causalidad, siempre dijimos que queríamos unir nuestra vida y amor para siempre. ¡Sí, acepto!”, dijo en ese momento.

