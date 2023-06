L-Gante está detenido desde hace ya 18 días por una acusación que recibió por parte de un funcionario público por privación ilegítima de la libertad y amenazas agravadas. Recientemente, el cantante de RKT tuvo una audiencia con el juez que lleva el caso y parece que hay novedades sobre cómo seguirá todo para Elián. Juan Pablo Merlo, su abogado, habló con Que Hay Que Hacer y comentó todos los detalles.

"¿Se complicó hoy la situación de Elián?", le preguntó Soledad Larghi, conductora del programa. Sin embargo, Juan Pablo Merlo trajo buenas noticias y dijo que no: "La verdad es que no se complicó, todo lo contrario, se está aclarando. Hoy Elián habló con el juez, el juez le habló, lo sentí como un padre a un hijo. Ya tiene todo muy claro el juez, por más que digan lo que digan, por eso bajó todas las calificaciones".

La justicia rechazó el pedido de liberación de L-Gante y Alejandro Cipolla ya no está más al frente: “Volví a la normalidad”

Pero esto resulta confuso, porque L-Gante sigue detenido, por lo que parece que no está todo tan resuelto como plantea su abogado. En este sentido, la conductora del programa le consultó el por qué su estadía en la prisión, y el aclaró: "Va a recuperar la libertad Elián. En un proceso penal hay que respetar los tiempos de la Justicia, en este caso, el juez se va a expedir al corto tiempo, en el plazo de 5 días. Una vez que se expide el juez, por más que le de la libertad, él no va a poder recuperarla en este momento. ¿Por qué? Porque se le tiene que notificar a las otras partes, y tienen el derecho de apelar o no".

"O sea que son los tiempos de la Justicia, va a tardar un poco. ¿Usted cree que la decisión la está tomada?", insistió Soledad Larghi. El abogado de L-Gante fue claro en su respuesta y aseguró: "Yo pienso que sí, por las pruebas que hay en el expediente".

Así es la celda en la que L-Gante está detenido

La detención de L-Gante sorprendió a todos, y los medios cubren su detención diariamente. Ahora, en A La Tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en las tardes de América TV, mostraron algunas imágenes de la celda en la que está detenido. Según contaron, el cantante se encuentra desolado por todo lo que sucedió.

"Quiero mostrarles los días del cantante en el cárcel. Tenemos imágenes exclusivas. Estas son las fotos donde está pasando su tiempo, hace ya más de 15 días Elián Valenzuela", dijo Karina Mazzocco sobre la celda en la que está detenido L-Gante.

El pasillo que lleva a la celda de L-Gante

Luego, agregó: "En esta celda L-Gante ya está teniendo situaciones que generan preocupación. Cuando llegó a la DDI de Quilmes los primeros días compuso música, compuso sus propias canciones, pero a partir de la semana empezó a preocuparse y su salud empezó a decaer".

NL.