Rosa Passi (53) rompió el silencio en A LA TARDE y dio detalles de lo ocurrido el 27 de mayo, cuando L-Gante la habría secuestrado a ella y a Gastón Torres. La vecina del cantante minimizó lo ocurrido y ahora apunta contra Gastón Torres, quien declaró que se subió al auto de L-Gante bajo amenazas.

“Es una pelea de barrio. La pistola yo nunca la vi”, al ser confrontada por el periodista Diego Estévez, quien le remarcó que en la declaración oficial ante la justicia había dicho que la no la había visto pero que podría ser que L-Gante hubiese tenido una pistola, Rosa sostuvo: “Estaba en un estado de shock por la situación. Soy hipertensa, tengo 53 años, nunca pensé quedar involucrada en algo así”.

Rosa respondió que no fue amenazada por L-Gante o alguien más. “Del entorno de L-Gante, ¿Tuviste algún llamado para tranquilizar las aguas?”, preguntó Matías Vázquez. “No”, respondió la declarante.

Rosa aseguró que fue a la casa de la mamá de L-Gante para almorzar por su cuenta, porque siempre va porque son amigas y declaró que conoce a L-Gante desde que tenía 12 años, mucho antes de cuando se dio a conocer como L-Gante.

Estévez siguió en su postura de la incongruencia entre lo dicho en la declaración de Rosa con lo nuevo que estaba narrando, hizo referencia a uno de los momentos más graves dentro de lo sucedido con L-Gante y las víctimas, denunciado por Gastón Torrores.

Cuando se acerca Elián Valenzuela se acercó al patrullero, Rosa sostuvo la versión de Gastón: “¿Es cierto que Elián se acercó a un patrullero y Elián le dijo algo?, preguntó la justicia y vos le dijiste: “Si, en un momento fuimos hasta la casa de L-Gante donde habían varios patrulleros, y Elián bajó el vidrio del acompañante y le refirió a los del patrullero que les liberaran a sus amigos y nos largaba a nosotros”, le leyó Diego.

“Sí, así pasó”, remarcó quien habría sido una de las secuestradas por L-Gante. “Pero les vuelvo a decir, yo no me siento secuestrada”. Rosa remarcó que no le tiene miedo a L-Gante porque lo conoce desde niño y es el mejor amigo de su hijo. “El paseo en el auto duró 15 minutos”, sumó en su información.

El mensaje de Rosa para L-Gante

En medio de la entrevista, Rosa le envió un mensaje a Elián: “Que se quede tranquilo y que lo quiero mucho”.

Rosa negó que haya habido algún tipo de amenaza o pedido por parte de la familia o del entorno de L-Gante para que cambie la versión de los hechos o relativise el accionar delictivo del cantante. “¿Por qué me van a decir algo si saben cómo soy y lo que opino yo?

Según Rosa, Gastón Torres miente, pues él sí estaba en el boliche y agregó que ella cree que él se tomó todo personal contra L-Gtante.

“Va ser denunciada por falso testimonio por parte de Leonardo Sigal, el abogado de Gastón Torres. Esto será el miércoles Para Sigal, se está contradiciendo respecto a cuando declaró bajo juramento de decir la verdad como testigo”, comentó Diego Estévez sobre Rosa Passi, quien ahora suaviza lo ocurrido con L-Gante esa noche del 27 de mayo.

