Wanda Nara no se guardó nada en el living de Susana Giménez y contó cómo fue el encuentro con la China Suárez, Mauro Icardi y L-Gante. que estaba con ella, en el Gardiner y lo que hablaron tras los videos e imágenes que se conocieron y los rumores de un fuerte intercambio que habría ocurrido. En este sentido, la ex de Maxi López hizo referencias y este lunes 2 de diciembre subió a sus historias de Instagram una serie de capturas en las que dejó mal parada a la actriz y que son de hace algunos años cuando mantenían un buen ida y vuelva si bien no eran amigas.

La madre de Magnolia y Amancio Vicuña no se pronunció al respecto, al menos de manera pública, pero él que sí lo hizo fue su abogado que reveló que tomarán acciones legales contra la novia del cantante de la cumbia 420.

La China Suárez denunciará a Wanda Nara

El "Diario de Mariana", que es conducido por Mariana Fabbiani y transmitido por América TV, pudo contar con la palabra del letrado encargado de defender a la China Suárez y éste comentó: "Vamos a iniciar una acción por los daños y perjuicios que esta situación le está acarreando a Eugenia Suárez. También estamos evaluando iniciar acciones penales porque esto ya es un hostigamiento evidente". Y agregó: "Fundamentalmente los hechos que acontecieron el jueves a la noche en Gardiner. Tenemos numerosos testigos que acreditarán que hubo una situación".

En relación a lo sucedido cuando se cruzaron en el bar de los famosos y la versión que sostiene la madre de Rufina Cabré el abogado contó: "La versión de Eugenia es que se acercó a saludar a L-Gante y a Wanda Nara. Y automáticamente había un montón de personas que estaban con ellos y empezaron a hostigarla y decirle cosas. De esto no solamente hay testigos que estaban con la China Suárez, sino que también el mismo personal del lugar".

Luego, uno de los panelistas le consulta al defensor de la China Suárez pregunta si Wanda Nara se acerca a la ex de Nicolás Cabré y la respuesta fue afirmativa. En este marco, Mariana Fabbiani también interroga si L-Gante se acercó a la actriz y el hombre reveló que "los dos". "El hostigamiento fue por parte de los que estaban con Wanda, pero ella estaba ahí avalando toda esa situación", soltó.

En cuanto a la pregunta de un integrante de la mesa sobre el motivo de por qué no realizó la demanda en el momento y el letrado contestó: "Uno evalúa las cosas, las va masticando y después inicia las acciones. No hay obligación de hacerlo en forma inmediata".

Mariana Fabbiani quiso dar más precisiones acerca de lo que se denuncia y le consultó si tiene que ver con los chats que Wanda Nara expuso en el living de Susana Giménez. "Eso tiene más que ver más con los daños porque hubo afirmaciones de la señora Wanda Nara que no tienen nada que ver con la realidad, entre ellas, que Mauro Icardi le habría pagado la consumición a la China Suárez, que se habría ido con é, lo emborrachó y lo llevó en ese estado a una pericia psiquiátrica", respondió el abogado de la China Suárez.

También hubo lugar para esclarecer la veracidad de los chats y el letrado reconoció que algunos son reales y son de más de hace tres años. "La cuestión es que hay filtración de chats privados que es un delito. Quiero aclarar que la China Suárez nunca fue a Santa Bárbara. También hay testigos que pueden verificar dónde se fue con posterioridad Eugenia. Tenemos muchos testimonios que acreditan que todo lo que se dijo es mentira", contó.

La conductora del "Diario de Mariana" continuó con sus inquietudes y interrogó sobre si expareja de Benjamín Vicuña tenía conocimiento de la presencia de ellos en Gardiner o si sabía que se los podía cruzar, a lo que el abogado respondió: "No tenía idea. De hecho, estaba a espaldas de ella, ni siquiera estaba frente a ella. Lo que sí es que ella tenia una reserva hecha". En esta sintonía, el letrado de la China Suárez hizo referencia a si Mauro Icardi se solidarizó con su defendida y afirmó: "Hasta el momento no, esperemos que lo haga. Hablaría bien de él".

"No puedo aseverar que L-Gante haya hecho borrar algún video del entorno de Eugenia Suárez que registre lo que pasó. Lo que sí es que de toda la fea situación que ella vivió hay grabaciones", concluyó diciendo el abogado de la China Suárez acerca de lo que serán las acciones legales tomadas en contra de Wanda Nara.

