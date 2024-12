El escándalo que rodea la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos polémicos. Esta vez, Yanina Latorre decidió aportar su cuota de información explosiva al drama, utilizando sus redes sociales para revelar detalles inéditos sobre la última noche que habrían compartido el futbolista y la China Suárez.

Mientras Wanda Nara protagonizaba una impactante entrevista con Susana Giménez, la panelista de LAM no se quedó atrás. En una serie de historias de Instagram, Yanina expuso lo que, según ella, ocurrió entre el delantero del Galatasaray y la actriz durante su última velada juntos.

Según Latorre, la noche comenzó con una cena en un restaurante de Costanera Norte, donde Mauro y la China disfrutaron de una velada que no pasó desapercibida. Más tarde, la pareja se dirigió al exclusivo boliche Tequila, un lugar icónico de la zona, conocido por recibir a las figuras más destacadas del espectáculo y el deporte.

“Él tenía mesa en el VIP, ella entró directo al VIP. Estuvieron juntos. ¡Hubo besos! No se escondieron”, relató Yanina en su perfil de Instagram. Según la panelista, Icardi y la China se retiraron juntos del lugar. "Ella dejó su camioneta gris en el estacionamiento del boliche y se fue con él", aseguró. Latorre incluso publicó una foto que, según ella, muestra el vehículo de la actriz aún estacionado en el lugar, como prueba de lo que había sucedido.

Wanda Nara ventiló chats en donde la China Suárez habla mal de Pampita

Tras su polémica entrevista con Susana Giménez, Wanda Nara fue un paso más allá y en sus redes sociales compartió chats que tuvo con la China Suárez años atrás cuando se daba el escándalo del "Paltagate". Los mensajes publicados por Wanda muestran una dinámica inicial de complicidad entre ambas. En uno de los chats, la China elogió a Wanda por sus hijos: “Me hace mal, es la perfección. Isabella y Fran, no podés tener cinco hijos más lindos”.

Sin embargo, la conversación más llamativa incluye una confesión de la China Suárez sobre su situación con Benjamín Vicuña y Pampita. En los chats, la actriz no dudó en descalificar a la modelo: “Jamás la voy a perdonar, hasta que no diga públicamente que mintió. A mí me ahorcó, me quería matar. No dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos”, escribió refiriéndose al escándalo con la modelo.

Incluso, en uno de los mensajes, Suárez deja entrever que la polémica se trasladó a los hijos de Vicuña, asegurando que el mayor, Bautista, habría pedido vivir con ellos y no con Pampita.

Sin dudas, el triángulo mediático entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez continúa siendo el tema central de conversación en redes sociales y programas de espectáculos. Las revelaciones de Yanina Latorre y las declaraciones de Wanda ante Susana no hacen más que intensificar un conflicto que parece estar lejos de resolverse.