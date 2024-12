Después de la aparición de Wanda Nara en el living de Susana Giménez, la modelo decidió incorporar a nuevos profesionales a su equipo legal, para poder dar batalla a las denuncias contra Mauro Icardi.

La empresaria pasó por el living de Susana y contó cómo fue, desde la infidelidad de Mauro Icardi, la caída en picada que vivió en su matrimonio, pese al bozal legal que el jugador le había impuesto para evitar que lo nombre a él y a las hijas que tienen en común.

Wanda Nara con Susana Giménez

Wanda Nara tiene nuevos abogados

La abogada de cabecera de Wanda Nara es Ana Rosenfeld, y si bien lo sigue siendo, la conductora optó por otra representación en la Provincia de Buenos Aires, ya que Rosenfeld la representa en CABA.

“Los abogados de L-Gante coparon el patrocinio penal de Wanda Nara en la Provincia de Buenos Aires”, informó Mariano Yezze en DDM.

La empresaria optó por la abogada Alemo Guerrero del Estudio Payarola para que se hiciera cargo de su caso en lo que respecta al territorio de la Provincia de Buenos Aires, mientras que la Dra. Ana Rosenfeld sigue siendo su representante en la ciudad.

Wanda eligió a los representantes de su pareja, L-Gante, para que dirijan la parte penal de su caso, ya que la letrada de la empresaria “lleva los expedientes civiles y no hace penal”, según explicaron Mariano Yezze y Martín Candalaft en DDM.

Si bien se esperaba que fuera Rosenfeld quien proporcionara un abogado penalista, Wanda Nara confió en el estudio que representa a su pareja.

Wanda Nara y L-Gante

La guerra legal de Wanda Nara

Wanda Nara le brindó una entrevista a Susana Giménez, en su programa, donde contó con lujo de detalles, pese a las acciones legales de su ex marido, cómo fue su matrimonio durante los últimos tres años, su separación y las batallas que viene luchando hasta ahora por lograr el divorcio y la tenencia permanente de sus hijas.

La conductora aseguró que la Justicia le otorgó la tenencia de sus hijas menores, Francesa e Isabella, ya que el jugador debió presentarse en dos ocasiones a realizarse las pericias con el cuerpo interdisciplinario forense y no lo hizo.

Además, Wanda destrozó a la China Suárez ya que aseguró que si bien no hubo una discusión en Gardiner, como se dijo, sí hubo un intercambio en el que le pidió que no se metiera con Elián y, frente a Susana, señaló que “se lo hizo a tantas mujeres que yo ya no me lo tomo personal”, refiriéndose al romance de la actriz con su ex marido.

Sin importar el bozal legal de Mauro Icardi, las denuncias cruzadas y la ahora denuncia de la China Suárez, Wanda Nara habló de todo y con detalles, y decidió sumar más apoyo legal a su equipo para continuar con batallas como lograr divorciarse en Argentina.

