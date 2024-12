El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi no para de crecer, y siguen saliendo a la luz audios y chats después de la infidelidad de Icardi con la China Suárez y la separación de la famosa pareja.

Desde LAM lanzaron un audio de la conductora donde habla sobre la separación de bienes hace tres años como una gran jugada para evitar un trámite engorroso en caso de un divorcio, que hoy sucede.

Mauro Icardi y Wanda Nara

El audio de Wanda Nara sobre su divorcio con Mauro Icardi

Después de su visita al living de Susana Giménez, Wanda Nara filtró sus chats con la China Suárez para demostrar que lo que pasó entre la actriz y su ex esposo fue una traición de ambas partes. Hoy en LAM, Ángel de Brito sacó a la luz un audio en que la empresaria asegura haber “hecho mie*da” a su ex marido y cuenta que llevó adelante la división de bienes hace tres años para evitar un problema a futuro.

“Todo el mundo dice “Wanda se la agarró con la mina”, yo no me la agarré con la mina, a él lo hice mie*da”, se escucha decir a la mediática. Y, tal como contó en el programa de Susana Giménez, asegura que “lo obligué a que me firme la división de bienes al toque”, haciendo referencia a que fue inmediatamente después del romance que Mauro Icardi tuvo con la China Suárez.

“Seguimos casados, no hicimos el divorcio, pero yo ya hice la división de bienes. Le dije “a partir de ahora lo que ganas, ganalo, pero yo sigo al lado tuyo y te lo hice ganar yo, porque yo te traje a este club”, cuenta Wanda Nara. “La división de bienes ya la hice, entonces a la mínima cosa agarro las valijas”, expresó la empresaria después de haber descubierto la infidelidad de su ex marido.

El chat de Mauro donde le pide volver a Wanda

“Me aseguré todo con un pibe que estaba desesperado por arreglarse. En otra situación, si él se hubiera enganchado con la mina, no me daba una mie*da o tenía que estar ocho años, como estuve con mi ex, peleándonos por la división de bienes”, agregó y celebró que la relación de Mauro con la China fue fugaz, ya que el futbolista, después de haberla engañado, buscó rescatar su matrimonio con Wanda.

“Con mi ex hice al revés. Firmamos el divorcio porque yo estaba con Mauro y me quería casar con él. Si yo dejaba todo por Mauro sabía que era para algo serio, entonces quería el divorcio. Pero la división de bienes me tardó ocho años, para mí fue un trauma”, finalizó la conductora y contó cómo sufrió la división de bienes después de haber firmado el divorcio con Maxi López, el padre de sus primeros tres hijos.

El chat de Mauro Icardi y Wanda Nara donde él asegura que buscará a la China cuando se separen

“Aprendió del primer error”, aseguró la panelista Yanina Latorre. “Los departamentos se los quedó ella, pero el dinero que da el alquiler es bien ganancial y ella está cobrando una fortuna en euros que es mitad de ella y mitad de Icardi, que no se la estaría dando. A su vez, le reclama un 30% del sueldo”, explicó la periodista sobre la situación económica del ex matrimonio.

Si bien la mediática logró conseguir la separación de bienes, al aún no haberse divorciado debe dividir las ganancias que sus propiedades le otorgan.

Frente a esta lucha judicial que no cesa, Wanda Nara decidió acrecentar su equipo legal y contrató al Estudio Payarola para que la represente en la parte penal de su caso en la Provincia de Buenos Aires.

MVB