La batalla entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas continúa en crecimiento. Con una medida judicial de por medio que obligaba a la mediática a entregar a Francesca e Isabella Icardi y que no se cumplió, Gonzalo Romero Victorica, el abogado del jugador, anunció que se denunciará penalmente a la empresaria por el delito de “desobediencia”.

Después de no entregar a las menores en el plazo establecido por el juez de la causa, el letrado del rosarino confirmó que el enfrentamiento judicial seguirá, y cada vez más fuerte, ya que habrá una nueva denuncia contra Wanda por parte de Mauro.

Wanda con Isabella y Francesca - Mauro Icardi

El abogado de Mauro Icardi fulminó un pedido de Wanda Nara a la Justicia: "Es un mamarracho legal"

Gonzalo Romero Victorica habló en Mañanísima sobre la causa de Wanda Nara y Mauro Icardi, y contó cómo continuará la lucha judicial por la tenencia de Francesca e Isabella Icardi. Además, fue contundente y calificó de “mamarracho judicial” la medida presentada por la conductora para que sus hijas no tengan contacto con la China Suárez.

El letrado del jugador del Galatasaray no dudó en pegarle duramente a Wanda Nara por la medida que presentó para evitar entregar a las menores con su padre y aseguró que “es un mamarracho, no me queda otra palabra”. “Sostener que alguien no puede ver a sus hijos porque tiene una compañía determinada es francamente un mamarracho”, lanzó.

“Lo único que justifica que algo así pase es que esa compañía ponga en riesgo a los niños”, justificó respecto a la presencia de la actriz en los encuentros entre padre e hijas. Si bien Wanda sostuvo que este pedido fue hecho por parte de sus hijas, el letrado aclaró que sería una exigencia pura y exclusiva por parte de la empresaria.

“El juez al que ahora se está recusado, se presentó en diciembre en la casa que alquilaba Mauro Icardi en Nordelta, con una asistente social y con asistencia remota de un juez de menores, para entrevistarse con las nenas. Ellas se manifestaron contentas de estar con su padre en un ámbito de normalidad”, señaló Romero Victorica.

Frente a esto, aseguró que la única opinión que debería ser tomada en cuenta es la de las menores y cómo se sienten respecto a los momentos con su padre. “Acá no se trata de justicia, sino de leyes. La ley dice que la custodia debe ser compartida. La madre tiene tanto derecho como el padre de estar con las hijas. Mauro hace casi 3 meses que no puede verlas”, afirmó.

La relación de Mauro Icardi con Francesca e Isabella Icardi es cada vez más tensa y, según las presentaciones judiciales de Wanda Nara, ellas deciden no ver a su padre y a la pareja de este. Sin embargo, hay órdenes de la Justicia que deben cumplirse pero no ocurre y el conflicto sigue en aumento.

MVB