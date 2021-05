El amoroso posteo de Roberto García Moritán a su hija Delfina quien cumplió 15 años

Hoy cuando el reloj señalo las 00.00 del lunes 10 de mayo, Delfina, la hija de Roberto García Moritán, cumplió 15 años y el empresario lo celebró en su cuenta de Instagram de una forma muy especial. Con un carrusel de fotos le dedicó un tierno mensaje y sus palabras emocionaron a Pampita y a todos los seguidores del empresario gastronómico.

“¡15 años mi amor! No puedo creer el orgullo que me da ser tu papá. ¡Te amo con todo corazón!”, escribió "Robert" en su cuenta. Allí, se pueden ver postales de ella de bebé, otras de niña y en su juventud. Seguramente Delfina hará un festejo íntimo ya que las reuniones sociales masivas no están permitidas en la que participará su familia.

Mirá el posteo del orgulloso padre...

Roberto García Moritán reveló los mensajes privados que le envía Pampita

Roberto García Moritán se animó a compartir los mensajes privados que se envía con Pampita. El empresario, que será papá por primera vez con la modelo, mostró cuál es la intimidad de su vida cotidiana en Debo decir, el programa de Luis Novaresio.

Como parte de la sección "Nada que ocultar", el periodista instó al empresario que exponga esa parte de su día a día. “Queremos escuchar el último mensaje de audio que te mandó Pampita”, le pidió el conductor.

Sin pruritos, Roberto García Moritán se animó a abrir su WhatsApp y reproducir el mensaje de Pampita. “Estoy en la esquina, en el chino comprando cositas que nos faltaban. ¿Querés algo en especial, amor?”, decía la nota de voz.

