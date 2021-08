Leo Messi en París: así será el barrio dónde vivirá con su familia

Las primeras horas de Leo Messi en París revolucionaron la ciudad por completo. El delantero llego el martes a la ciudad para incorporarse al Paris Saint Germain y firmar un contrato que lo tendrá viviendo en Francia por dos años. Mientras se adapta a su nuevo entorno, Antonella Roccuzzo fue la encargada de buscar la casa familiar que ya fue alquilada por el club para que el crack se instale cuanto antes.

La mansión donde vivirán los Messi queda en el exclusivo barrio Bougival, al oeste de la ciudad, donde vive Neymar, amigo del delantero y también jugador del PSG.

Así será el barrio dónde Messi vivirá con su familia

La casona elegida por Antonella se ubica en la ribera izquierda del río Sena y cuenta con gran vegetación, lo que la convierte en el lugar ideal para instalarse en familia sin perder su intimidad y la paz que tenían en su antigua mansión barcelonesa. además, queda a 12 kilómetros del centro de entrenamiento de Paris Saint Germain, lo que la hace la mejor opción para Leo.

En el histórico barrio de Bougival viven apenas nueve mil habitantes y fue el lugar de residencia e inspiración de pintores como Claude Monet , Alfred Sisley, Berthe Morisot y Auguste Renoir.

Leo Messi reveló la reacción de Anto Roccuzzo cuando se enteró que se mudaban a París

El pase de Leo Messi al PSG marcó un hito histórico en el mundo deportivo y su salida de Barcelona también provocó cambios en la vida de Anto Roccuzzo y sus hijos.

Pero ya listo para empezar con las prácticas en su nuevo equipo, Messi dio detalles de cómo se vivió en la interna familiar una vez que tomaron la decisión de abandonar la ciudad que habitaron durante más de 15 años.

“Antonela estaba mal, pero me acompaña a donde sea, me bancó y me apoyó. Estamos preparados para lo que surja. Es un momento de felicidad para mi familia y para mí, después de días difíciles, de lo duro que viví en Barcelona”, relató Leo Messi en diálogo con ESPN en París.

Luego, reveló cuál fue la estrategia para convencer a sus tres niños, Thiago, Mateo y Ciro. “Tuve que hablarles de Euro Disney, la Torre Eiffel, el estadio”, dijo y confesó que el mayor fue el que más le generó tristeza la noticia. “Al que más le costó fue a Thiago porque entiende un poco más”, contó Leo.

Sobre el comienzo de sus actividades en el PSG, Leo Messi aseguró que mañana mismo comenzará a entrenar y que Anto Roccuzzo volverá a Barcelona con sus hijos antes de hacer efectiva la mudanza.

“Hablé con fideo (Di María), con Lea (Paredes) y Ney, vi un poco de París, algo de la Torre Eiffel, llego a un club donde tengo amigos, eso hace que toda la adaptación sea más sencilla. Es un plantel formado para ganar, quiero ganar otra Champions y sería extraordinario para el club lograrla por primera vez”, destacó.