El Chino Darín habló de la cuarentena con Úrsula Corberó y sus padres

Chino Darín y Úrsula Corberó están pasando la cuarentena en Buenos Aires. La pareja quedó en el país y ahora comparten los días junto a Ricardo Darín y Florencia Bass, sus padres.

"Estamos todos juntos. Tenemos algunas actividades en conjunto. Ahora estoy en la que era mi habitación", contó el actor en Cortá por Lozano.

El morocho aseguró que fue raro convivir con su familia tanto tiempo y reveló si es difícil mantener "la intimidad" con la protagonista de La casa de papel. "El contexto no ayuda mucho", dijo entre risas. "Yo estaba acá antes de que cerraran las fronteras y Úrsula venía a verme porque tenía unos días libres", contó.

Luego, aseguró que en España subestimaban la situación. "Antes de que Úrsula viaje, me informé y le alerté sobre los cuidados pero un amigo de ella me decía que 'no era para tanto'", reflexionó.

