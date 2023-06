More Rial dejó claro en varias oportunidades que a pesar de haber tenido un pasado familiar difícil, pudo levantarse. Luego del escándalo mediático donde le declaró la guerra a su padre, la mediática dejó un claro mensaje en las redes.

La mediática subió un video con fotos de ella y de su hijo Francesco, y una voz que decía: “Nadie te preparó para todo lo que has tenido que pasar, y aún así has encontrado la forma de salir adelante”.

More Rial

Días atrás, More Rial se encontró en un restaurante con Yanina Latorre, y le contó más secretos respecto a su pasado y su familia. Además, le dejó en claro que va por todos.

More Rial a todo terreno

“Mi papá no me crío para trabajar en un supermercado”, fue la frase viral que More Rial dijo en “A la Tarde”, donde sorprendió a todos e incluso tuvo varias críticas hacía la mediática.

En los últimos días, la hija de Jorge Rial dejó un video en sus historias de Instagram donde se muestra trabajando en una verdulería: "No me criaron para trabajar en supermercado, pero...", se la escuchó decir a More Rial en el video mientras pesaba distintas frutas con nombres particulares como “bananas en pijamas”, “manzanas pecadoras”, entre otras.

J.M