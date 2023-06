Facundo Amborsoni recibió a su hijo Francesco en Córdoba hace una semana luego de que More Rial tomara la drástica decisión por seguridad de enviarlo con su padre luego del accidente que tuvo con su auto.

Días atrás, Estelita Ventura se sumó a la polémica guerra de Jorge y More Rial revelando más detalles respecto a cómo era la relación con sus hijas y además, agregó que ella está preocupada por la posibilidad de que el conductor gane la custodia de su nieto.

Ahora bien, quien habló al respecto, fue el ex de More Rial, Facundo Ambrosioni, donde reveló cuál es la relación y vínculo que tiene con el conductor de “Argenzuela” y la supuesta alianza que tendría por la custodia de Francesco.

La palabra de Facundo Ambrosioni

El padre de Francesco tuvo su humilde opinión respecto a toda la guerra que hay entre los Rial y dijo: “Esto, como siempre, es tema de Jorge y Morena. No me metí antes, menos me voy a meter ahora. Yo tengo mi vida y la de ellos son problemas que tendrán que resolver en su familia”.

Facundo Ambrosioni y Francesco

Además, agregó: “La verdad que estoy muy preocupado por la vida de mi hijo. Cuido a mi hijo y solo busco el bienestar de él, que tenga una vida sana, una rutina, amor, contención, y, sobre todo, una educación y una enseñanza. Por esto mismo es que vengo luchando la tenencia de mi hijo”, sentenció Facundo Ambrosioni.

J.M