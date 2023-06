More Rial no tiene descanso y, después de la gira mediática que hizo para ataca a Jorge Rial, dejó un nuevo mensaje en sus redes sociales.

"Atacar a mi abogado (Alejandro Cipolla) no va a frenar que continúe en busca de Justicia. ¿Vas a intentar internarme? ¿Bozal legal? ¿Denuncias penales? Ya no te tengo más miedo", dice el último mensaje de More Rial en su cuenta oficial de Instagram.

More Rial lo hizo otra vez y compartió un amenazante mensaje para Jorge Rial

La palabra de Jorge Rial sobre su relación con More Rial

Jorge Rial , por su parte, habló en Argenzuela sobre los dichos de More Rial. Después de su llegada de Madrid, el conductor apareció en su programa radial y contó qué es lo que pasa con su hija.

El periodista confirmó que no influyó en la carrera de su hija y que no impidió que se desarrolle en los medios como ella dijo. "Pregúntenle a Serantoni ( Productor de Pasión de Sábado). Le había armado una banda. Pero ella no iba a cantar, a ensayar", dijo sobre los proyectos que quiso empezar la joven.

Luego, fue categórico sobre la posibilidad de reconciliarse con More Rial. "Siempre volvería. No sé cuándo ni cómo, pero eso no lo pongo yo. Ella está en un raid mediático desenfrenado. Le gusta y le pagan además para hacerlo", disparó.