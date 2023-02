La vida de Ricardo Fort sigue dando de qué hablar, y luego del estreno de “El comandante Fort” aseguran en redes sociales que se utilizó inteligencia artificial para generar el rostro del empresario.

El comandante: Aseguran que recopilaron 15 mil caras de Ricardo Fort

La serie documental de 4 capítulos cuenta el origen, el ascenso a la fama y la repentina muerte del artista, heredero multimillonario de uno de los imperios chocolateros más importantes de la Argentina. ‘El comandante Fort’ está compuesta por entrevistas exclusivas, imágenes inéditas y recreaciones originales, rodadas en diferentes locaciones de la ciudad de Buenos Aires y Miami.

“Así fue cómo hicieron la deep fake de ‘El comandante Fort’, la serie que ya está disponible en Star+. El actor Iván Ramírez fue el encargado de poner el cuerpo y la voz. Luego se recopilaron unas 15 mil caras de Ricardo Fort para que la inteligencia artificial haga su trabajo, el cual tomó entre 3 y 4 semanas para generar la cara en cada video” dice la cuenta ferlageok en Instagram.

El comandante: Aseguran que recopilaron 15 mil caras de Ricardo Fort

Deep fake es una técnica de inteligencia artificial que permite editar vídeos falsos de personas que aparentemente son reales, utilizando para ello algoritmos de aprendizaje no supervisados, conocidos en español como RGAs (Red generativa antagónica), y vídeos o imágenes ya existentes. El resultado final de dicha técnica es un vídeo muy realista, aunque ficticio.

¡Mirá el video!





Marina Calabró criticó duramente la serie de Ricardo Fort de la que fue parte: ''Me hicieron perder el tiempo''

En los últimos días, la serie sobre Ricardo Fort, recibió más críticas que halagos. Marina Calabró compartía un vínculo con Ricardo Fort, y aceptó ser parte del documental ya que sentía que el proyecto que era manera muy linda de homenajearlo y contar que lo vivieron juntos, desde sus locuras, trabajos y sueños. Sin embargo, al parecer la conductora se tomó tiempo para ver el producto final y quedó decepcionada por completo.

Marina Calabró criticó duramente la serie de Ricardo Fort de la que fue parte

"Yo creo que el manejo de producción fue absolutamente desprolijo. Me convocaron hace poco para hacer una especie de alfombra roja, desfilando como en una premiere y en donde tenía que opinar qué pensaría Ricardo. Yo salí de ahí y llamé a Graciela Alfano, que también estaba, le dije que fue un cachivache. A mí me vendieron gato por liebre, a no ser que a mí me hayan agarrado muy distraída y no haya entendido nada... si sabía que era así, no lo hacía" dijo la periodista, furiosa en diálogo con el programa A la tarde.

"La verdad es que me hicieron perder el tiempo de una manera tremenda. Si esta era la idea inicial del productor, está bárbaro, pero me lo hubieran dicho y me ahorraba las tres horas de charla telefónica. Después me hicieron firmar un contrato para autorizar dos frases mías que realmente, son una más pava, más evidente que la otra. Yo lo conocí realmente. Más allá de los mediático, de haber trabajado con él, íbamos a tomar el té a la casa, charlábamos mucho. Fue un vínculo real" " agregó decepcionada.

FF