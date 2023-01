La familia de Gustavo Martínez, furiosa por la serie de Ricardo Fort: “No se encargaron ni del cajón, son unos ingratos”

Este miércoles salió en Star+ la nueva serie sobre Ricardo Fort, que relata distintos aspectos de la vida del mediático. Los cuatro capítulos generaron mucho revuelo, ya que se dieron a conocer detalles exclusivos sobre su vida privada y, a la vez, muchos personajes aparecieron en la pantalla, declarando sobre el querido personaje de la televisión.

Sin embargo, la serie no fue muy bien recibida por la familia de Gustavo Martínez, el extutor de Marta y Felipe Fort, que falleció hace casi un año. Nicolás, su sobrino, mantuvo diálogo con A La Tarde, y se proclamó muy enojado con el manejo de la situación y el uso de las imágenes de su tío. Incluso, mencionó haber iniciado acciones legales.

“Mandé una carta documento y ahora estamos mandando otra porque no queremos que se lucre con él. Va a aparecer en la serie, pero después veremos las consecuencias. Después de un año aparece esto y ya es mucho”, comenzó explicando Martínez.

Gustavo Martínez y Marta Fort.

Luego, continuó haciendo énfasis en el deseo de la familia de mantener su privacidad y dejarlo fuera de los negocios: “No queremos que se haga un negocio con él, cuando fue un tipo al que no le han dado nada”. Sobre esto, el periodista le preguntó si los hijos de Ricardo o algún miembro de la familia le había consultado sobre el uso de las imágenes y Nicolás declaró muy enojado: “Nunca, esta gente no se hizo cargo nunca de nada”.

El sobrino de la expareja de Fort continuó con su descargo, reiterando que jamás recibieron una ayuda de parte de la familia del empresario, pese a haber sido el tutor legal de Marta y Felipe por tantos años. “Ellos no se hicieron cargo ni de los gastos, ni del cajón. Desaparecieron. Mi tío se tiró y nosotros fuimos y nos entregaron el cuerpo”, expresó, comentando también que sus abogados ya estaban iniciando un reclamo civil y penal a la familia de El Comandante.

Nicolás Martínez continuó detallando sobre la complicada situación que atraviesa su familia y la nula ayuda de los Fort: “Esto no es joda, alguien se tiró. Yo arranqué todo hace un año y estoy a la espera. Ya se determinará qué es lo que le correspondía porque fue como un empleado en negro a lo largo de los años. Nadie se tira por tirar de un piso 21”

De todas maneras, muy angustiado aclaró: “No digo que alguien fue y lo empujó, pero psicológicamente le hicieron esto. No digo que alguien fue y lo empujó, pero psicológicamente le hicieron esto. No estaba bien Gustavo, estaba enfermo, pero cómo puede ser que a un tipo que está enfermo lo usen para hacer una serie que es un negocio, acá hay gente que va a ganar plata”.

El sobrino de Gustavo fue consultado sobre qué le diría a la familia de Ricardo Fort si los tuviera en frente y, muy directo, remarcó: “Que son unos ingratos todos y que mi tío no se merecía tirarse de un piso 21 porque dio su vida por ellos. Hemos pasado navidades juntos, pero desaparecieron, ni una flor le han llevado. Fueron unos caraduras”.

H.O