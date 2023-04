La reciente separación de Eugenia “La China” Suárez y Rusherking sacudió a todos los medios de comunicación y muchos de los fans de la pareja. El descargo de ambas partes comunicando la noticia fue en las redes sociales, él con un posteo en las historias y ella con un video y unas palabras melancólicas. En las últimas horas, la artista subió a sus historias en su perfil de Instagram un carrusel de fotos donde su ex, Nicolás Cabré le comentó con un emoji y dejó a todos impactados.

“Amor”, escribió la cantante acompañada de un corazón rojo en el post, donde ella esta vestida con un buzo negro con capucha y en ambas mejillas, con el dibujo de dos frutillas. El papá de Rufina, la hija que comparte con La China, le comentó la foto con un corazón rojo, y no pasó desapercibido el tierno gesto. El posteo sumó miles de comentarios y me gusta.

La China Suárez

El comentario de Nicolás Cabré en el Instagram de la China

El motivo por el cual terminaron Rusherking y La China Suárez

Hace un año la actriz “La China” Suárez y el trapero Rusherking formalizaban su relación ante el mundo, una pareja que no era esperada menos después de escandaloso Wanda Gates. Ahora todo llegó a su fin y los motivos salieron a la luz. "Eugenia está dolida porque el que tomó la decisión final fue Tomás", comenzó diciendo Pepe Ochoa la noche del viernes en LAM a Ángel de Brito.

La China y Rusherking separados

Luego, agregó: "Los proyectos no convivían. Si bien él estaba muy entusiasmado en la relación, la China (Suárez) tiene todo un.., O sea, hijos... Y él no quería, porque él también está muy enfocado en su carrera en este momento y se veía que estaban yendo para un lugar que él no quería". A esto, Ángel de Brito, agregó un comentario: "La diferencia de edad acá pesó".

Fin de la relación

Según aseguran en LAM, Rusherking estaría creciendo a pasos agigantados su carrera en el mundo del trap, mientras que la China se estaría reinsertando nuevamente en los medios y es por eso que su agenda laboral estaría explotada y por eso la relación no pudo continuar.

J.M