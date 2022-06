El conmovedor relato de Pampita sobre Blanca: quién es la cantante que la une a su hija

Pampita reveló un conmovedor dato sobre el pasado y contó el vínculo especial con una artista, que la ayudó a sobrellevar el duelo por la muerte de su hija Blanca.

En una de las emisiones de Siendo Pampita, que está en su segunda temporada, la diosa se refirió a la sorpresa que hicieron sus amigas en el bautismo de Ana, donde invitaron a una joven cantante que la acompañó en este duro momento.

“Muchos miércoles fuimos a una capilla que se llama La Merced, a la noche, que se hace runa adoración al Sagrado Corazón de Jesús. Me pasaban a buscar mis amigas, me subían al auto a veces en piyama, así no más y nos íbamos. Es una capilla muy especial, no hay luz y podes llorar tranquila, nadie te mira y solamente se canta", contó la modelo en un fragmento de su reality.

había una cantante muy jovencita con una voz muy especial angelical y su forma de cantar nos encantó", siguió Pampita.

Lo cierto es que su entorno más íntimo invitó a esta joven al bautismo de Ana y sorprendieron a la diosa con este especial regalo. “Son canciones tan fuertes para mí, que traen tantos recuerdos”, agregó.

Siendo Pampita: el recuerdo de Blanca en el reality

Como en su vida personal, Blanca está presente en Siendo Pampita y su recuerdo aparece en cada uno de sus capítulos.

En una de sus últimas emisiones, la modelo se animó a hablar de la joven que hoy tendría 16 años. "Eso es algo que está adentro mío, siempre. Está siempre presente Blanca y está siempre presente el dolor y es algo que me va a acompañar toda la vida", dijo sobre su primer hija.