El contundente descargo de Juana Repetto: "Me da pánico criar de a dos"

Juana Repetto atraviesa un especial momento y espera la llegada de su segundo hijo. Tras su casamiento con Sebastián Graviotto, la actriz anunció la feliz noticia.

La hija de Reina Reech es mamá de Toribio, a quien tuvo a través de una donación y ahora enfrenta los miedos típicos de un segundo embarazo. Sincera y con ganas de compartir con sus seguidores los detalles de esta nueva etapa, la artista hizo un extenso post en el que reveló sus principales temores.

"Bueno, aquí yo. Con un cuerpo que ya no es el que tenia, ni el que esperaba tener a los 3 meses y medio de embarazo. Venía muy conforme con cómo me veía, con la ilusión de tener esos embarazos en los que sos “pura panza” y el resto del cuerpo prácticamente intacto, se que es posible por que lo veo en otras mujeres. Debo admitir que no tanto en las que me rodean pero si en redes, revistas y demás (si Mabel, a mi también me pasa). Quedé embarazada con un peso perfecto para mi, creí que no me deformaría, pero bueno, no soy de esas pocas mujeres con una genética divinal increíble", expresó sobre las transformaciones en la maternidad.

Luego, se refirió a la reacción de "Torito" con la llegada del nuevo integrante. " Los dos nos estamos necesitando bien de cerca, cuerpo con cuerpo. Me cuesta mucho pensar en tener que dejar de ser sólo para él. Me da PÁNICO criar de a dos, delegar, confiar. Escuché y leí sin parar “SOS MUY VALIENTE” cuando decidí tener a Toro sin un padre y la verdad, siento que éste es un desafío mucho más grande, tengo muchos más miedos e inseguridades y siento que valentía es apostar a formar una familia compartida, con todo el trabajo que eso implica TODOS los días", reflexionó.