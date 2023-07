Mirtha Legrand está alejada de la televisión desde que empezó la pandemia allá por el 2020. En ese momento, la reemplazó Juana Viale, su nieta, y tomó la conducción del programa de la mejor manera. Ya a fines de 2022, la Chiqui volvió a conducir algunos programas y por eso fue nominada a la categoría de Mejor Conducción Femenina en estos Premios Martín Fierro, donde al ganar lanzó un palito a las autoridades de los canales y a Nacho Viale, su nieto.

Es sabido que Mirtha Legrand quiere volver a conducir su icónico programa, ya que lo dijo en contadas ocasiones. Ahora que se terminó la pandemia y no hay peligro para la conductora, podría hacerlo tranquilamente, pero hay un gran obstáculo: Nacho Viale no se pone de acuerdo con ninguna autoridad de los grandes canales de televisión.

Mirtha Legrand ganó el Martín Fierro a Mejor Conducción Femenina

Al principio se rumoreaba que Mirtha Legrand ya había cerrado con El Trece y que se quedaba en el canal. Luego se conoció que no y que Nacho Viale estaba considerando la opción de mudarse a América TV, por lo que estaban en tratativas. De esto no se supo mucho más hasta que se filtró un supuesto pase de la Chiqui a Telefe, aunque todavía no se confirmó nada por fuentes oficiales. Lo que sí se sabe es que la exitosa conductora está molesta con esta situación y que quiere volver a trabajar lo antes posible.

El reclamo de Mirtha Legrand luego de ganar su Martín Fierro número 26

Para Mirtha Legrand, los Premios Martín Fierro 2023 fue una excelente oportunidad para hacer notar su disgusto con respecto a los desacuerdos entre la producción de su programa y las autoridades de los canales. Al ganar el premio a Mejor Conducción Femenina, la Chiqui dijo: "Nunca imaginé subir tan seguido. Quiero saludar a mis competidoras también, porque son, cada una en lo suyo, maravillosas".

Juanita Viale y Marcela Tinayre junto a Ámbar

Luego, reveló que este premio era su número 26. "Quiero que sepan, no es vanidad y no lo tomen a mal, pero les voy a decir cuántos Martín Fierro tengo... Este es el 26 y tengo el de Oro, el de Brillante y el de no se cuanto", reveló Mirtha Legrand con mucha emoción y mucho sentido del humor.

Sin embargo, no todo fue agradecimiento, sino que aprovechó para reclamar y expresar que quiere volver a la televisión. "Tengo ganas de hacer televisión", comenzó diciendo Mirtha Legrand. "Ahí está Nacho, preguntenlé a él... que va a América, que va a El Trece, que va a Telefe... no sé nada, me parece que no voy a ninguno. ¿Quieren que vaya o no?", preguntó la conductora al público. Claramente, todos respondieron que si con contundencia.

"Ya es hora de que trabaje, me encanta mi trabajo, me hace mucho bien", explicó Mirtha Legrand sobre sus ganas de volver a trabajar y retomar su rol de conductora en La Mesa de Mirtha Legrand. Luego, procedió a dar más agradecimientos. "Gracias a Canal 13, gracias a Adrián Suar y Pablito Codevilla. He sido muy feliz en Canal 13 pero ahora es un impasse. No sé dónde voy, no sé si vuelvo... ya se los diremos", sentenció.

Por último, se tomó un momento para agradecerle al público que la mira y que la apoya en lo que hace y a su producción. "Gracias al público por este premio. Quiero agradecer a mi producción que es fantástica. Bueno, me voy a sentar y no subo nunca más", cerró con mucho sentido del humor Mirtha Legrand.

NL.