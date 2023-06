Durante su visita a Mendoza, Juana Viale, reconocida actriz y nieta de la famosa conductora Mirtha Legrand, compartió una experiencia única al aventurarse por los "ripidos" o caminos empinados de la región. Mostrando valentía y determinación, Juana confesó haber superado su miedo a este tipo de rutas.

La actriz recorrió las pintorescas rutas de Mendoza a bordo de una lujosa camioneta equipada con agarre seguro en el camino, lo que le brindó la confianza necesaria para disfrutar plenamente de su travesía. Atravesando colinas y montañas, Juana Viale demostró una vez más su espíritu aventurero y su pasión por explorar nuevos horizontes.

La insólita revelación de Juana Viale al confesar que tiene una extraña fobia: “Le tengo miedo”.

“¡Qué bueno, se reagarra, eh, te digo. Yo que le tengo miedo el ripido. ¡Se ve que perdí el miedo!”., agregó la actriz, que hace poco estuvo en España haciendo temporada de teatro.

En sus declaraciones, Viale expresó que esta experiencia le permitió enfrentar y superar sus miedos, demostrando que nada es imposible cuando se tiene determinación y se confía en las capacidades propias. Su visita a Mendoza se convirtió así en una oportunidad para crecer y descubrir nuevos aspectos de sí misma.

Juana Viale es reconocida por su elegancia y sofisticación en el mundo del espectáculo, pero también ha demostrado ser una mujer valiente y decidida. Su actitud inspiradora y su capacidad para enfrentar desafíos la convierten en un ejemplo para aquellos que buscan superar sus propios límites.

En resumen, la visita de Juana Viale a Mendoza fue mucho más que un simple viaje. Fue una oportunidad para enfrentar sus miedos y descubrir nuevas facetas de su personalidad. Su valentía al recorrer los "ripidos" o caminos empinados en una lujosa camioneta con agarre seguro en el camino nos enseña que no hay obstáculos que no puedan superarse cuando se tiene determinación y confianza en uno mismo.

“Linda experiencia. Buena compañía. Música. Vinos. Comida. ¡Abrazos. ¡Todo!”, afirmó Juana luego de haber vivido una experiencia única por las rutas de Mendoza.

Juana Viale recibió una nominación a los Martín Fierro y Yanina Latorre la fundió

La actriz y presentadora recibió la nominación al Martín Fierro como mejor programa de Interés General por Almorzando con Juana de El Trece. En la terna compite contra Gran Hermano y PH, Podemos Hablar.

Tras conocerse que La Noche de Mirtha Legrand no hace parte de la terna y los socios de APTRA eligieron a Juana por encima de Mirtha Legrand en este categoría, Yanina Latorre se indignó.

Almorzando con Juana Viale.

“Muy raro. La quiero mucho a Juanita Viale, pero creo que no está para una nominación; le falta un montón. Me pareció muy raro que eligieron a Juanita y no a Mirtha. ¡Rarísimo! Es divina, es una diosa y me encanta, pero, me parece que todavía le falta”, expresó Yanina Latorre contra Juana Viale.

