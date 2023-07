La reconocida conductora de televisión, Mirtha Legrand, regresa a la pantalla chica con un nuevo desafío. Según informó el periodista Luis Ventura en el programa A LA TARDE, la icónica figura de los almuerzos de la televisión se sumaría al equipo de Telefe.

Con más de seis décadas de trayectoria en el medio, Mirtha Legrand ha sido una presencia constante en la televisión argentina, convirtiéndose en un ícono de la industria. Ya pasó medio año y el público espera porque la gran figura de la conductora más famosa del país vuelva a la pantalla.

Luis Ventura afirmó que una fuente de la parte de marketing que invierte en pautas publicitarias en Telefe, le aseguró que le pidieron sumarse a las promociones y pautas comerciales para el programa de la Chiqui en Telefe. "Me vinieron a buscar para que paute en el programa de Mirtha que va aparecer en Telefe", comentó el periodista, y agregó: "Me quedé seco y le pedí que me explique cómo es todo".

Mirtha Legrand.

Según Ventura, ya estaría cerrado el pacto de publicidad y ya se supo quién pondría el dinero. "Mirtha es, digamos, la nueva estrella de Telefe, de acuerdo a la información que estoy manejando yo. ¡Por supuesto hasta ahora no confirmada (por Telefe o del lado de Mirtha), pero sí investigada".

Su regreso a la pantalla generó gran expectativa entre sus seguidores y el público en general, quienes esperan verla nuevamente en acción. Aunque aún no se han revelado detalles sobre el formato del programa o su horario de emisión, la noticia del pase de Mirtha Legrand en Telefe ha generado gran entusiasmo y anticipación en el mundo de la televisión.

Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand habló sobre el regreso a la TV

La famosa actriz y presentadora fue al teatro para ver la obra de teatro Matilda el Musical y habló sobre su regreso a la TV: "No lo tengo claro todavía", sobre las conversaciones con los canales, Mirtha pidió que se le pregunte a su nieto y productor, Nacho Viale.

En A LA TARDE, todos sorprendidos, Luis Ventura reveló, también: "El 11 (Telefe) no puede estar jugando con la continuidad de un programa que va a ser a full hasta fin de año. Porque... ¿Qué pasa si se engripa Mirtha?... Conduce Juana Viale", el periodista fue claro que en caso tal que por algún motivo la Mirtha Legrand no puediese conducir una de las emisiones del programa, sería su nieta quien debería estar lista para la conducción.

S.A.