Tini Stoessel sorprendió unas semanas atrás con un increíble cambio de look al pelirrojo, que ocurrió en medio de la separación con el futbolista y los mismo seguidores lo asociaron como una manera de cerrar el ciclo. Sin embargo, la artista apostó nuevamente por otro cambio y dejó atrás la tintura roja.

El curioso motivo por el que Tini Stoessel se sacó el pelirrojo

Durante los últimos meses el tono pelirrojo se volvió viral y se convirtió en una tendencia luego de que muchas celebridades e influencers apostaran por el color. Incluso, hasta desarrollaron una teoría de que el teñirse a pelirrojo representa un cambio necesario para la vida de la persona debido a mucho estrés.

En el caso de la cantante argentina, al publicar una foto con su cambio de look y con una cara muy seria, se lo relacionó directamente con los problemas amorosos que enfrentaba con De Paul. No es la primera vez que Stoessel pasa por cambios de look, pero el pelirrojo había recibido muchos halagos por parte de sus seguidores.

Sin embargo, la cantante sorprendió al aparecer con un castaño claro pocos días después de haber atravesado el cambio químico en el color de su cabello. Por este motivo, una fanática le consultó el motivo de su repentino cambio de color y a la artista no le quedó otra opción más que revelar la verdad.

"Porque tuve que filmar una publicidad", explicó Tini con una expresión de angustia en el rostro mientras se acariciaba el pelo. Inmediatamente la fan le respondió que le quedaba muy hermoso y la exnovia del futbolista continuó "A mi también me gustaba, pero bueno... Un poquito quedó algo".

Con esta foto Tini Stoessel anunció su cambio de look

Tini Stoessel se encuentra dando shows en España mientras sus seguidoras le ofrecen su compañía para atravesar la separación de la mejor manera posible. La artista es la protagonista de muchos escándalos en relación a su vínculo con el campeón del mundo que intenta dejar atrás.