Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron su separación en las redes y desde ese momento, a la cantante se la vinculó con más de una persona. Sin embargo, la artista no se ocupó de conmfirmar o desmentir dichos rumores de romance.

Es de público conocimiento que la Selección Argentina de fútbol se enfrentará al seleccionado ecuatoriano el jueves en nuestro país, por lo que los jugadores ya se encuentran pisando suelo argentino para prepararse para dicho encuentro.

La postal que publicó de Rodrigo De Paul.

La reacción de la mamá de Tini Stoessel

Desde la cuenta oficial de Instagram, Rodrigo De Paul compartió una postal llegando al predio y otra del entrenamiento. "Nadie nos va a sacar todo lo que conseguimos.. pero empieza un nuevo ciclo, un nuevo camino para la próxima copa del mundo. Allá vamos", expresó el futbolista. Fue ahí donde Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel reaccionó de manera completamente inesperada.

El "like" de la mamá de Tini Stoessel.

La mamá de Tini Stoessel le dio like desde su Instagram personal. Esto no hizo más que despertar rumores de una posible reconciliación entre la cantante y Rodrigo De Paul. Motivo por el cual Mariana se habría arrepentido y quitó el like que alcanzó a captar Pochi de Gossipeame.