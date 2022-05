El descargo de Darío Barassi al ser ignorado por Emilia Mernes: "No me lo mandó"

El programa de Darío Barassi es uno de los más vistos de la televisión argentina, el conductor supo ganarse al público con su clásico sentido del humor. En una de las preguntas de "100 Argentinos Dicen", los participantes tenían que mencionar una de las seis cantantes argentinas más escuchadas en el mundo. Cuando nombraron a Emilia Mernes, el conductor hizo su descargo.

Darío Barassi relató la situación que vivió con Emilia Mernes cuando le escribió para hacerle un pedido: "Le escribí para que me mande un saludito y no me lo mandó, para el cumpleaños de una prima mía que estaba desesperada por ella. Y bueno, si yo grabo 14 por día, puedo pedir uno de vez en cuando".

Darío Barassi.

Como si eso fuera poco, el conductor agregó: "Me escribió a los tres días después del cumpleaños 'Ay Dari recién lo escucho', y yo 'Todo bien, todo bien'. Igual era verdad que recién lo escuchaba porque me salía no visto. Me lo mandó y todo, así que lo mandé después. Una genia, qué divina Emilia. Joven, millonaria. Ay me deprimí".

De esa forma Darío Barassi dejó en claro que a pesar de no haberle respondido en tiempo y forma, la artista tuvo la intención de cumplir con el pedido que él le había hecho y de todas formas le mandó el saludo para su prima que cumplía años.

Darío Barassi ganó un Martín Fierro con su programa

El domingo fue la ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro 2022. Era la primera vez que Darío Barassi estaba nominado, y para que la alegría sea mayor, fue considerado en tres ternas: Revelación, Mejor Conductor y Mejor Programa de Entretenimiento y Conocimiento.

Finalmente, el actor recibió junto a todo su equipo la estatuilla por la terna de Mejor Programa de Entretenimiento y Conocimiento. En la de terna de Revelación ganó Jey Mammón y en la de Mejor Conductor Guido Kaczka. Es por eso que Darío Barassi hizo desde su casa el discurso que tenía planeado por si ganaba las otras ternas.