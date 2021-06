Luego de celebrar el Día del Padre, en el feriado de hoy, la China Suárez subió una historia a Instagram donde dejó en claro su descargo frente a los rumores que ocurrieron en los últimos días. Por un lado, lejos de la apariencia de armonía familiar que se quiso mostrar, se la acusó de crear perfiles truchos, donde atacaba a Pampita con mensajes anónimos. Por otra parte, surgió un rumor sobre los posteos del Dia del Padre, donde Benjamín Vicuña solo compartió imágenes de los hijos que tiene con la conductora de Pampita Online, y terminó en un escándalo donde la China pidió borrar lo publicado.

El descargo de la China Suárez tras el ida y vuelta en redes sociales

“Chicxs amo las novelas que se arman. Es agotador. Que invento cuentas para criticar a otra mujer, que vivo en crisis. Dejen vivir en paz, o cambien de personajes porque siempre somos los mismos. Buen dia para todxs” comenzó diciendo la actriz en la historia compartida, con el fondo de una nota donde mencionaba los rumores que desmintió.

“Le gritó mirando al mar” amo. Me imagino yo gritando por teléfono mirando al mar con los tres pides alrededor y me da pico de stress Jajaj” cerró Suárez, en relación al escándalo que desató el posteo del Día del Padre de Benjamín Vicuña.

El escándalo por el posteo del Día del Padre de Benjamín Vicuña:

El domingo la China Suarez y Benjamín Vicuña celebraron el Día del Padre a través de redes sociales. Por un lado, la China hizo una tierna dedicatoria en stories de Instagram a su papá Guillermo, fallecido en 2012, y también homenajeó a Benjamín Vicuña, papá de sus hijos Magnolia y Amancio.

En su reflexivo posteo, el chileno escribió: "El rol de padre no se reduce a mamíferos que cuidan a sus cachorros con dientes y garras, mamíferos responsables de la alimentación y de enseñar el arte de cazar. Somos mucho más que eso, mucho más que el rol que jugamos y tenemos actualmente en la sociedad. Somos padres que lloramos, cocinamos y compramos flores. Somos padres que estamos en casa, que compartimos la vida. Un oficio de autodidactas. Esto no es una competencia con el rol de la madre, es solo un gesto de reconocimiento a un rol acotado por el sistema machista y patriarcal. Los tiempos son otros. Somos de una generación consciente del ausentismo de la figura del padre y conscientes luchamos con los paradigmas para ubicarnos y honrar este rol. Padres separados que buscamos la forma/tiempo/espacia para no perder un centímetro de nuestros tamaños. Padres que nos equivocamos como si fuéramos hijos e hijos que nos equivocamos como padres. Existe de todo. Pero hoy, en esto al menos, somos mejores. Más cercanos a nuestros hijos, más incorporados en su educación y vinculados desde el afecto. Hoy la sociedad debe dar responsabilidades, obligaciones y también derechos. Hoy intento ser mi mejor versión en este rol ingrato y mágico. Hoy pienso la paternidad, este oficio que me identifica y me llena, donde encontré mi lugar y a mi banda. Soy padre de 6. No soy el mejor ni soy el peor. Soy. Abrazo a todos los padres en este día".

La publicación se llenó de “me gusta” y comentarios positivos, aunque minutos después, tanto Vicuña como la China, borraron lo publicado en redes sociales, sin dar explicaciones. Todo parece indicar que la actriz puso un grito en el cielo porque sus hijos no estuvieron incluidos en el posteo que hizo el actor. Algunos medios afirmaron que la actriz había llamado a Vicuña enfurecida desde las playas de Miami. Frente a esto la China salió a responder en sus redes sociales y desmintió todo, aunque sin explicar que había ocurrido realmente.

Por su parte, Ángel de Brito afirmó esta mañana en LAM: "De repente la foto con los tres niños ahí desapareció. Al principio todos decían qué lindo el mensaje, qué emotivo. Y al borrarlo todos empezaron a preguntarse por qué lo borró. Para escribir eso se tomó horas, y después tuvo que borrarlo en segundos. Alguien le pidió, o él se dio cuenta de que cometió algún error y lo borró. Yo no creo para nada que haya sido Pampita en este caso. Para mí es algo que a la China le molestó y le pidió a Benjamín Vicuña que lo borre, por dejar afuera los hijos, y es lógico que la China se enoje”.

