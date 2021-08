Ayer a la noche en "Los Mammones" el programa de Jey Mammon por América el invitado fue Mariano Martínez quien presentó su banda y se lanzó oficialmente como cantante, al margen de sus videos publicados en su cuenta de Instagram. Pero su performance fue muy criticada en las redes sociales con memes incluidos.

El actor interpretó un tema de Pappo, su clásico del recordado programa "Son Amores" y el Rock del Gato de los Ratones Paranoicos. Lejos de hacerse eco de las críticas Mariano hizo un profundo descargo en sus historias de su red social favorita.

"Mi amor bien día hija. Te amo que tengas un lindo día. Esta vez debo decir que mi performance fue muy mala lamentablemente. Me jugaron varios factores. (Y los memes esta vez me los merezco jajaj) pero también creo positivo animarse. Caerse y volverse a levantar. Es es válido siempre. Y en la vida que pasa sin pausas. Es fundamental. Porque yo sé que di hasta lo último por hacer lo que me gusta y me la jugué a fondo.", comenzó diciendo.

"Después el resultado va y viene. La moraleja es que si me voy algún día como va suceder en algún momento como a cualquier ser humano en la Tierra, me voy con una cuenta pendiente menos. Y eso no tiene precio y se banca cualquier crítica. Porque jamás uno se arrepiente de ser valiente. Que tengas un lindo día", culminó escribiendo con emojis perdón y amor.

Mirá la historia de Mariano...

El descargo de Mariano Martínez luego de su participación en "Los Mammones".

Mariano Martínez habló sobre los rumores de romance con la ex de Alex Caniggia

En los últimos días, Mariano Martínez comenzó a estar en boca de todos tras la viralización de sus videos. Pero ahora, el actor volvió a ser noticia tras los rumores de un supuesto nuevo romance con la ex de nada más y nada menos que Alex Caniggia.

Todo comenzó a salir a la luz luego de que se conocieran los gestos en las redes sociales que Martínez comenzó a intercambiarse con Macarena Herrera, la joven que fue pareja del hijo de Mariana Nannis.

En medio de las repercusiones que generó esta versión, Mariano decidió romper el silencio y revelar qué pasa con Herrera. “Estoy soltero. Estoy solo, no tengo novia”, aseguró, en una nota con Intrusos.

“Maca es una amiga virtual, de hecho, porque no la conozco en persona”, se sinceró el actor quien conoció a su ex, Camila Cavallo, de esta forma virtual.

“Tenemos buena onda, tenemos cosas en común con respecto. Pero es una amiga, no hay histeriqueo, no hay nada”, aclaró el actor.

FL