Sofía Jujuy Jiménez estuvo haciendo un recorrido junto a su hermana en una caravana hacia Sierra de la Ventana donde asistieron a un evento, con parrilla incluida.

En la noche de este jueves, la modelo subió una Historia de Instagram con un pedido especial a sus seguidores, cuando realizó una parada en la ruta.

Sofía Jujuy Jiménez en Sierra de la Ventana.

Sofía Jujuy Jiménez contó que estaba con su hermana Inés en un parador y buscaban alojamiento porque se había hecho de noche y a ella le daba miedo andar en la ruta. Sobre todo porque era doble mano y había muchos camiones. Por eso les pidió a sus seguidores si podían recomendarle algún lugar donde quedarse y abrió una caja de respuestas.

Enseguida, Barby Franco le mandó un mensaje por WhatsApp y le ofreció su casa de campo.

Sofía Jujuy Jiménez en la ruta.

"¿Entienden lo capa que es? Te amo Barby Franco", escribió Sofía Jujuy Jiménez junto a una captura de pantalla de la conversación con la pareja de Fernando Burlando.

"Avisame si vas a casa así le aviso a la casera", le dijo su amiga. "Te amo lpm", le respondió la ex de Juan Martín Del Potro.

Por suerte entonces, la modelo y su hermana tendrán donde dormir esta noche.

Sofía Jujuy Jiménez y Barby Franco.

Otro pedido desesperado de Sofía Jujuy Jiménez en las redes sociales

En agosto pasado, Sofía Jujuy Jiménez estuvo viajando por España. Si bien se instaló en Barcelona, fue a visitar varias ciudades de ese país, además de Italia, Croacia y Grecia.

En una oportunidad, la modelo subió un video a sus redes donde contó un imprevisto que le sucedió al llegar a la ciudad española donde estaba parando y pidió ayuda a los argentinos que están allí.

Sofía Jujuy Jiménez en Europa.

"Bueno, resulta que ya estoy de nuevo en Barcelona y anoche me robaron la billetera. Tenía mis tarjetas, documentos, licencia de conducir, plata, las pastillas anticonceptivas. Me quiero matar. Es una fiaca porque todavía me quedan días de viaje. Ya tramité el tema de las tarjetas. Que las bloqueen, que me manden unas nuevas pero bueno, es un garrón", comenzó contando Sofía Jujuy Jiménez. Y agregó: "No te das cuenta te la sacan en un segundo.

Luego, la ex de Juan Martín Del Potro señaló: "Mando también este mensaje porque sé que hay muchos argentinos en Barcelona. De hecho ayer me crucé un montón. Y a veces te la roban, sacan la plata y la dejan tirada en el piso. Y tengo la esperanza de que quizás aparezca. Capaz soy una ilusa pero quiero creer que hay buena gente y que sepan que la estoy buscando. Gracias. Cualquier cosa me escriben".