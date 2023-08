Edith Hermida es la panelista implacable de Bendita TV, el programa de chimentos que conduce Beto Casella en Canal 9. Y su increíble desempeño la permite conducir el ciclo cuando su conductor se ausenta, como estuvo pasando últimamente por el conflicto con el canal. Sin embargo, esta vez no pudo seguir con su papel cuando descubrió que le habían robado el celular.

En medio del programa, cuando estaban hablando de Wanda Nara y de toda la polémica en torno a su estado de salud, ya que recientemente dio una nota en el noticiero de Telefe por el final de Masterchef y por supuesto que habló del tema. Pero cuando estaban debatiendo, Beto Casella no pudo dejar de notar a Edith Hermida con una actitud rara.

Edith Hermida

"¿Se puede saber que pasa? Veo movimientos, que te parás...", preguntó Beto Casella, intrigado por lo que le estaba sucediendo a Edith Hermida. "Vine con mi celular y no lo encuentro. Me lo robaron acá, adentro del estudio", le respondió al conductor y lanzó una tremenda acusación a sus compañeros.

Parece que el ladrón de LAM no era el único que se estaba metiendo en los estudios de los programas para robar y ahora le tocó a Edith Hermida. Sin embargo, Beto Casella, que la conoce muy bien, le dijo: "Sos tan dispersa que no podés asegurar que viniste con el celular".

El equipo de Bendita

Por supuesto que Edith Hermida se mantuvo en su postura y aseguró que se sentó en el panel con el celular encima y que no se lo olvidó en vestuario. "Seguro, me lo robaron", expresó con clara indignación en su rostro. Pero Beto Casella saltó en defensa de su equipo y planteó: "No, acá no hacen esas cosas ni mucho menos tenemos un ladrón en el estudio...".

De todas formas, Edith Hermida siguió sosteniendo que tenía el celular cuando entró al estudio y que, misteriosamente, desapareció. "No sé... La última vez que lo vi fue acá, en el estudio. Estoy desesperada, no me puedo concentrar, chicos",

NL.