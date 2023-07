Edith Hermida fue noticia hace algunos días cuando trascendió la información de que, luego de 4 meses de puro amor, se separó de su novio, Mariano Tabares. Casualmente, este hombre es productor de la radio en la que la locutora trabaja, y allí comenzó la efímera historia de amor que los unió por algunos meses.

Luego de esto, en Socios del Espectáculo le hicieron una nota donde Edith Hermida pudo sincerarse y contó todos los detalles de su separación. "Otra vez estoy soltera, tranquila y bien. Estoy bien, pero no fue una decisión fácil de tomar. Fue como un acuerdo y estuvo lindo todo el tiempo que duró, pero ya está", expresó la periodista.

Edith Hermida se separó

Con respecto a cuál fue el motivo de su separación, Edith Hermida explicó que están en momentos diferentes y que eso les trae problemas a nivel pareja. Y es que la periodista está con mucho trabajo, por lo que parece que no puede enfocarse totalmente en una persona.

"Me parece que estábamos los dos de acuerdo, hace diez días nos separamos. Estábamos en momentos diferentes. Yo estoy trabajando mucho, se me vienen todos los fines de semana con mi unipersonal porque estoy haciendo mucha gira, me voy por el interior. Estoy con la cabeza puesta en esto, que me encanta, y no tanto en a lo mejor tener una relación estable", explicó Edith Hermida sobre su reciente e inesperada separación de Mariano Tabares.

Edith Hermida en Bendita TV

De todas formas, Edith Hermida reconoció que lo sigue queriendo y que su amor por él no tiene nada que ver con la decisión de separarse. "No soy desamorada. Yo lo quiero mucho a Mariano... es divino, es muy buena persona y muy sensible, pero yo en este momento no estoy para tener una relación en donde tenga que estar muy pendiente de la otra persona así que prefiero estar sola", reconoció la panelista de Bendita TV.

A pesar de que está todo bien con él, Edith Hermida reveló que no tiene ningún tipo de contacto. "Cero contacto. Así que espero que esté bien, que no le haya causado... porque encima es de los medios, pobre", respondió ante la pregunta del notero de Socios del Espectáculo.

Por último, Edith Hermida comentó que se está centrando en su trabajo. "Ahora estoy focalizada en mi trabajo, nada más. Estoy soltera pero no tengo tiempo para responder ningún mensaje, ahora me quedo soltera", cerró.

NL.