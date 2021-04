El desgarrador mensaje de Jimena Barón en el día en el que su padre hubiese cumplido años

Sin duda es un gran momento en la vida de Jimena Barón, al margen de haberse separado de su última pareja el Tucu López, estrenó tema nuevo que compartió en sus redes y está a la espera de debutar como jurado en La Academia, el nuevo formato de ShowMatch que se estrenará por la pantalla de eltrece en los últimos días del mes o principios de mayor. Ahora hoy la tristeza la invadió ya que su padre, Jorge Guevara, quien falleció en 2014, cumpliría 61 años y ella le dedicó una emotiva historia de Instagram.

Según había contando en su momento Jimena Barón le costó mucho seguir adelante y reconoció que se puso de pie gracias al amor de su hijo "Momo", fruto de su amor con Daniel Osvaldo. En el día en que su papá hubiera cumplido 61 años, la cantante compartió una foto de él y le dedicó un desgarrador mensaje en Instagram.

"Feliz cumpleaños, viejo. Duele lo que te extraño. El bardo que estarás haciendo ahí arriba, está bien... Solo seguí tirándome centros cuando me pierdo. Te amo", escribió Jimena junto foto de su padre en sus historias. Mirá...

Jimena Barón habló de su reencuentro con Daniel Osvaldo y la relación con Gianinna Maradona

Durante su extensa charla con Ángel de Brito, Jimena Barón también hizo referencia a su relación con Daniel Osvaldo y su convivencia en cuarentena.

"No sé qué me pasó habría que preguntarle a mi psiquiatra", dijo con ironía. "Le echo la culpa a la cuarentena, a este momento que estaba atravesando. Obvio que se me revolvieron un montón de cosas y también vi lo que podría haber sido, la familia", disparó.

Jimena también habló de su vínculo con Gianinna Maradona. "Prefiero no meterme ahí. Ella fue parte de mi vida, muy importante pero ahora ella no está en mi vida", agregó.