El enojo de Flor Jazmin Peña Con Nico Occhiato: "Me re di cuenta”

Nico Occhiato y Flor Jazmín confirmaron su romance en LUZU la semana pasada. Sin embargo, ya salió a la luz el primer desencuentro de la pareja. Fue a través del mismo medio que dieron a conocer qué fue lo que pasó entre la bailarina y el conductor.

Cabe recordar que todo el equipo de "Nadie Dice Nada" está parando en una misma casa en Pinamar, donde se instalaron para hacer la temporada de verano de LUZU, por lo que los compañeros de Nico Occhiato y Flor Jazmín fueron testigos del tenso momento que vivió la pareja.

Qué pasó entre Nico Occhiato y Flor Jazmín

"Amanecí al lado tuyo y te levantaste con un humor del culo", expresó Flor Jazmín. "No fue así", se defendió Nico Occhiato. "Me pareció una total falta de respeto. Yo no sé si vos te diste cuenta que yo un poco me ofendí o ¿no te diste cuenta tampoco?", continuó la bailarina. "Me re di cuenta", respondió el conductor.

Por su parte, Momi Giardina confirmó que el productor fue a buscar a su novia "como pollito mojado", ya que ella se cambió rápido y se fue de la pieza que comparten. Pero en su defensa, Nico Occhiato explicó: "Sucedieron dos cosas: Flor anoche soñó mucho y habló mucho", motivo por el cual no habría podido dormid bien.