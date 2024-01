Flor Jazmín y Nico Occhiato protagonizaron un romántico momento en Luzu TV cuando admitieron que salían juntos luego de que sus seguidores especularan con que tenían una relación desde hace meses.

Sin embargo, los fanáticos de la joven se sorprendieron al ver que la bailarina no subió nada a sus historias de Instagram, donde siempre fue muy activa. Al ver la preocupación de varios usuarios, Flor decidió realizar un breve descargo para explicar su desaparición.

Flor Jazmín y Nico Occhiato en el nuevo estudio de Luzu TV.

La excampeona del Bailando 2019 grabó un video para sus "Stories" en donde explicó que su romance con Occhiato desencadenó muchas repercusiones en los medios y se asombró al darse cuenta de que más de un millón de personas habían visitado su cuenta oficial de Instagram.

Por esta razón, Flor Jazmín reveló que se sentía presionada a "decir algo importante”, sin embargo, no sabía de qué hablar tras revelar su noviazgo con Nico Occhiato. Para cerrar el tema, la influencer aclaró: “No se me ocurría nada para decir, así que no subí nada por eso”.

Cómo blanquearon su romance Flor Jazmín y Nico Occhiato

Luego de que les sacaran varias fotos juntos en la playa, ambos conductores de "Nadie Dice Nada" decidieron expones su relación para que se deje de especular. El primero en hablar fue Nico, quien expreso a corazón abierto: "Me enamoré como pensé que no me iba a enamorar en mi vida".

Visiblemente emocionada por las palabras de Nico Occhiato, Flor Jazmín compartió al aire: "Ay, voy a llorar. Son esas cosas que uno no elige, te pasan y te haces cargo. Sí, estamos juntos", luego para cerrar el tema ambos compartieron un tierno beso.

J.C.C