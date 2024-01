Flor Jazmín y Nico Occhiato están siendo los protagonistas de la temporada de verano luego de que blanquearan su relación al aire en Luzu TV. Ahora la bailarina decidió abrir su corazón y hablar a fondo del vínculo que los une.

En diálogo con el equipo de Socios del Espectáculo, la influencer se mostró muy sorprendida con la repercusión mediática que tuvo la noticia que protagonizó junto a Occhiato: “Estamos muy contentos, pero es una locura”.

Flor Jazmín junto a Nico Occhiato.

Además, la joven explicó por qué se tomaron su tiempo para confirmar el vínculo: “Queríamos darle tiempo para ver nosotros mismos en qué estábamos y bueno, ahora estamos en estas. Con Nico compartimos mucho tiempo juntos, pero hace poquito que nos dimos cuenta que pasaba algo más”.

Y con mucha emoción, Flor Jazmín contó por qué decidieron con Nico Occhiato contar la noticia ahora: “Muchas veces, nuestro programa se basa en dar opiniones de nuestra vida o cosas privadas, entonces en un momento se volvió como difícil ocultarlo. El vínculo se transformó y ahora es algo súper lindo”.

Flor Jazmín reveló que no está de novia con Nico Occhiato

Cuando el cronista del programa de "ElTrece" le consultó que día comenzaron con su noviazgo, la bailarina rápidamente lo corrigió y le aclaró: “No tenemos una fecha específica”.

Por último, Flor Jazmín admitió que no es la novia de Nico Occhiato: “La verdad es que no somos novios. No hay una fecha, hay mucho amor y mucho cariño. Compartimos cosas juntos y eso es muy lindo, tenemos momentos especiales que está bueno vivir con el otro, pero no hay una fecha. No sé. Es un auténtico ‘Dios, Patria y Familia’, monogamia pura”.

