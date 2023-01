El Kun Agüero fue uno de los exfutbolistas que acompaño y cubrió toda la Copa del Mundo en Qatar, al estar relacionado con el actual plantel, porque era parte de él hace muy poco, y también por ser uno de los mejores amigos de Messi tenía el privilegio de festejar con los jugadores en la cancha y ser uno más dentro del plantel.

En el festejo por la obtención de la Copa del Mundo, Agüero bajó de la tribuna y fue a festejar directamente con su amigo, Leo Messi. Se podía ver lo eufórico que sentía, pero también que estaba un poco pasado de copas, algo que él mismo se encargó de ventilar en su stream, en la plataforma de Twitch.

"Yo tomé bastante... a ver, no mucho, pero tomé y lo que pasó fue que estaba sin comer. Cuando tomas sin comer, te pega el doble", empezó a relatar.

"En un momento Leo se enojó… Bah, no es que se enojó, pero me dijo que pare un poco, pero yo le dije: "¿Cómo pará? Somos campeones del mundo, pa’. Ahí seguí porque si me pasa algo, que sea en Qatar con la Copa del Mundo", terminó por contar la anécdota.