El enojo de Paulo Londra con Hary Styles: "No me hinchen las bolas"

Desde que Paulo Londra volvió a la música, los fanáticos no dejan de reproducir sus canciones en todas las plataformas digitales. Sin embargo, el artista no está conforme con la posición mundial que ocupa su feat con Bizarrap.

A pesar de que la music sessions #23 esté número uno en tendencia musical de YouTube, está segunda a nivel mundial en otra plataforma y eso hizo reaccionar a Paulo Londra que se expresó públicamente a través de su cuenta oficial de Instagram donde disparó contra Harry Styles.

Bizarrap y Paulo Londra.

Fue Bizarrap quien anunció que estaban segundos en el ranking mundial de Spotify y agradeció a los fanáticos por reproducir una y otra vez la canción. Sin embargo, Lit Killah intervino en la publicación y comentó: "Decime quién está número uno que lo voy a cagar a trompadas".

Como no podía ser de otra forma, Paulo Londra respondió: "No me hinchen las bolas con Harry Styles ese". Haciendo referencia a la molestia de que sea él quien estaba ocupando el primer puesto del ranking mundial de Spotify. Fiel a su sentido del humor, el artista cordobés divirtió a los fanáticos con su contestación.

El comentario de Paulo Londra

El desafío de la music sessions #23

Bizarrap publicó el sábado 23 un comunicado emitido a través de Dale Play Records en referencia a los reiterados dichos y consultas sobre la Music Session 23 con Paulo Londra y afirmó: “Estamos listos”. Pero ahí no terminó todo porque al día siguiente Biza subió una foto con el artista cordobés, quien al igual que él tiene una campera de Chicago Bulls en homenaje al mejor basquetbolista de la historia, Michael Jordan, quien usaba ese número en su camiseta, y propuso un desafío para sus fans: “23 millones de comentarios y sale. Lo dejamos en sus manos. Gracias”.

“Lo queréis lo tenéis”, replicó en simultáneo el cordobés, quien agregó una historia en su cuenta con la misma foto utilizada por el productor musical. Luego de la publicación, Biza se convirtió en una de las principales tendencias del país y ya suma más de 22 millones de comentarios. Por su parte, Londra volvió a la música luego de dos años y medio de inactividad tras ganar un juicio con el sello discográfico Big Ligas y estrenó dos nuevos temas en lo que va del año: “Plan A” y “Chance”, que rápidamente se convirtieron en hits.