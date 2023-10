Aníbal Lotocki fue detenido este miércoles 18 de octubre en el marco de la causa que lo investiga por el homicidio simple de Cristian Zárate, un empresario que falleció tras una de sus cirugías en 2021.

Ahora, fue la abogada del cirujano quien rompió el silencio y habló con el equipo de DDM: "Estamos trabajando en el tema, entendemos que sí se va a entregar. Estamos tratando de resolverlo".

La resolución del caso.

Cuando Andrea Taboada le preguntó si Lotocki se encontraba en City Bell, la abogada decidió no dar demasiados detalles y cerró el tema aclarando: "Estoy hablando con él y estamos reunidos los abogados trabajando".

Recordemos que en la resolución que recibió Aníbal Lotocki, los jueces a cargo del caso escribieron: “En ese sentido, al monto y modo en el que inexorablemente deberá ser cumplida la pena en expectativa y las consecuencias de su eventual acumulación con la sentencia anterior, se agrega la gravedad de las imputaciones que han merecido hasta el momento un pronunciamiento en acorde a los artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la Nación”.

¿Qué información brindaron en DDM sobre el caso de Aníbal Lotocki?

La conductora del ciclo, le consultó a su panelista que sucedía si el cirujano no se entregaba, a lo que le explicaron: "Si no se entrega no puede pedir nunca más un beneficio, no puede pedir una excarcelación o una domiciliaria porque ya demuestra que no tiene voluntad de cumplir con la demanda judicial".

Por último, el equipo del ciclo dio detalles de la cirugía que le realizó Aníbal Lotocki a Cristian Zárate: "Una liposucción de todo tipo, porque iba a hacer glúteos, abdomen, algo en los hombros también. Era una cirugía simple, pero a la vez muy completa".

