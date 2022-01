A corazón abierto, Nicolás Cabré se refirió a sus relaciones pasadas y cómo fue superar cada una de ellas. Tras sus declaraciones, Flor Torrente rompió el silencio y se refirió de forma filosa a su ex.

“Ayer estuvo con nosotros el señor Nicolás Cabré y usted dijo en un momento: ‘Cabré fue la primera experiencia linda y fea’. ¿Lo recuerda? Esto lo dijo textual. ¿Está arrepentida? ¿Quiere explicar la frase?”, le consultó Germán Paoloski en “No es tarde” a la actriz.

“No quiero explicar nada. Si lo dije, por algo será. Ni lo recuerdo”, contestó.

El filoso comentario de Flor Torrente y sobre su relación con Nicolás Cabré.

Flor Torrente y Nicolás Cabré fueron novios entre 2005 y 2007, un año antes de que el actor comenzara a salir con Soledad Fandiño. “Es mi ex ya de otra vida, más o menos. Tengo 33 y ahí tenía 18. Fueron muchos años”, dijo la actriz sobre una relación que ya superó hace mucho.

Nicolás Cabré reveló cómo encara sus separaciones “La peleo hasta que hago el click"

Sincero como nunca antes, Nicolás Cabré volvió a abrir su corazón para hablar de sus comentadas separaciones. Lejos de la imagen de galán superada, mostró los verdaderos sentimientos que afloran en él al decirle a una relación.

“A veces la peleo mucho, no es que digo: ‘No, bueno, listo, chau, se fue’. Obviamente que sufro, me duele, me da lástima, pero es como todo un proceso”, dijo.

Sobre el “pelear” por una relación, Nico Cabré reveló que juega todas sus cartas antes de dar por perdida la partida. “La peleo hasta que entro como en un estadío que hago click, y ahí decididamente no tengo más para dar. No soy yo cuando no va”, confesó.

“A veces la vida es muy simple. Es como ese juego que tenés que meter el cuadradito en el círculo, por más que quieras encajarlo, no va a entrar. Lo aprendés a los 3 años y después nos olvidamos de eso. A veces hay que admitir, hacer un mea culpa y pedir perdón si hay que hacerlo; y decir ‘esto no entra’. Deseo con todo mi corazón que esto funcione y sea todo perfecto, pero a veces no sale”, concluyó.