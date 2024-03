Rosina Beltrán fue la última eliminada de Gran Hermano 2023 y, como lo hicieron todos sus compañeros, fue como invitada a Bendita. Sin embargo, en medio del programa, la exhermanita protagonizó un tenso momento con Edith Hermida.

Todo comenzó cuando le preguntaron por Lucía Maidana, en ese momento la panelista lanzó sin ningún filtro: "Rosina, en mi diccionario, es la típica calienta pava. Cuando vos buscás en el diccionario calienta pava te sale la imagen de ella".

Rosina Beltrán en Bendita.

Este comentario incomodó a la uruguaya, pero no se quedó callada y rápidamente le respondió: "Ah, ¡mirá vos! No me considero así para nada. Estás muy equivocada". Al escuchar el intercambio, Enzo Aguilar opinó: "No es que quiera defender a Rosina, pero cuando estás encerrado en un lugar todo se hace un poco más grande y ahora que estás afuera y tenés toda la libertad de hacer lo que querés, eso lo ves como una amistad".

Finalmente, Rosina Beltrán admitió como se encuentra su relación con Lucía Maidana dejando atrás su cruce con Edith Hermida: "Adentro de la casa se intensifican todas las emociones y es todo más fuerte. Ahora se viene la realidad de verdad".

Qué dijo Rosina Beltrán cuando le dijeron que Lucía Maidana dejó a su novia por ella

Al escuchar el cruce entre la exhermanita y su compañera, Tamara Pettinato decidió seguir con el tema y le expresó a la joven sin filtros: "Pero ella dejó a la novia por vos".

Sin embargo, Rosina Beltrán negó rotundamente ser parte de la decisión de Lucía Maidana: "No, eso es mentira. Eso no lo creo. ¡¿Cómo va a dejar la novia por mí?! Yo no sé por qué se separaron, pero por mí no fue".

J.C.C