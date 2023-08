Cinthia Fernández siempre utiliza sus redes sociales para dar su opinión sin ningún filtro, sin importar el tema. Esta vez la panelista habló del explosivo aumento del dólar tras las PASO 2023.

En su cuenta oficial de Instagram, Cinthia contó que fue de compras a un supermercado mayorista para poder ahorrar antes de que suba aún más los precios. Sin embargo, la panelista se sorprendió al ver que llegó tarde.

Cinthia junto a sus 3 hijas.

"Todos corriendo por el dólar, no aguanto más, tuve que ir al supermercado mayorista y había dos cuadras de cola, todos corriendo por el remarque de precios", fue lo primero que explicó Fernández. Luego mostró su indignación ante los precios: "Cuatro horas en el súper, odiada, me cobraron 120 lucas de más, odiada porque estuve otra hora más para que me lo devuelvan. El supermercado es de cuarta".

La primera historia de Cinthia en Instagram.

Por último, Cinthia Fernández aprovechó la oportunidad para avisarle a sus seguidores por qué desaparecerá por unas horas: "Como si fuese poco, las gemelas tienen prueba. Voy a estar desaparecida hasta el jueves porque estoy con la peor de las ondas".

¿Qué dijo sobre su ex, Matías Defederico?

Después de quejarse por el repentino aumento en los precios, la bailarina aprovechó para volver a tirarle un palito a su expareja y padre de sus hijas: "Lo peor de todo que mi ex a hoy me estaría pasando tan sólo 75 dólares para los gastos de mantener a nuestras hijas...".

La segunda historia de Cinthia.

Y Cinthia Fernández cerró el tema criticando el accionar de Matías Defederico: "Un hdp que no mantiene ni cría a sus hijas. Cada vez me debe menos. El mundo del revés. Sin palabras".

