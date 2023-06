Cinthia Fernández siempre se muestra del lado de la verdad y la justicia, es por eso que en el programa “Nosotros a la Mañana”, la panelista eligió un bando en la guerra entre Jimena Barón y Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo.

La exangelita junto a sus compañeros de piso hablaron del polémico video del recital de “La Cobra”, junto a la intro que hizo previo al tema “La Araña”, el cual está inspirado en su ex amiga Gianinna.

“Cada vez que puede Jimena le tira palos a Gianinna”, comenzó diciendo el periodista Juan Etchegoyen. “A mi me sorprende porque no da nombres”, dijo “El Pollo” Álvarez.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Luego, en medio del debate, Cinthia Fernández dijo: “Recordemos que es un tipo que abandonó a sus hijos, en todos los aspectos. Económicos, presencial”, lanzó la panelista. Además, agregó que la familia Maradona no estaría de acuerdo con la relación de Gianinna con Daniel Osvaldo.

Cinthia Fernández contra Karina Mazzocco

La panelista se sumó a las críticas de la conductora de “A la Tarde” en un polémico video, donde había sido etiquetada por Fernanda Vives.

"¡Fernanda, Fernanda, Fernanda... Al fin alguien lo dijo. Por Dios. ¿Qué hace esta mujer levantando una bandera que la verdad no representa a ninguna de nosotras. Es una conductora que a mí no me gusta. ¿Sobreactuada? ¡Uff! por mil", disparó la panelista.

Cinthia Fernández

Luego, agregó: "Le chupa un huevo a las víctimas, así hace. Vos no vas a su programa y te sienta gente que fue violenta con vos, a gente que te va a defenestrar. Así funciona. Me hace acordar a las viejas épocas de extorsión de: ¡Ah, no venis a mi programa... Y te hacían mier**!"

Fernanda Vives

Antes de Finalizar con su humilde opinión, Cinthia Fernández dijo: "Es una mina que cuando le conviene hace el tema, cuando le conviene no le importa las víctimas y se cansó de sentar a un tipo que hoy está condenado por la justicia y no le dio derecho a réplica a Fernanda Vives y a un montón de mujeres. Un tipo que hizo o que hizo, que le cagó la vida una chica con muchas carencias, su empleada que cuidaba de sus hijas".

