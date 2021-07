El gesto de Paula Chaves con Delfina Chaves en medio de rumores de distanciamiento

Paula Chaves y Delfina Chaves están atravesando una encrucijada en su relación de hermanas. Recientemente, las dudas sobre cómo estaba su relación comenzaron alertar a sus seguidores luego de que se descubriera que se habían dejado de seguir mutuamente en Instagram.

Tras conocerse ese detalle no menor, inmediatamente comenzó a circular la versión de que algo había pasado entre ellos y por eso mantenían una distancia que se había trasladado a las redes sociales.

En medio de estos trascendidos, fue Paula quien salió a desmentir los rumores con una foto de lo más elocuente.

A través de Instagram Stories, la esposa de Pedro Alfonso compartió una imagen en la que aparece junto a Delfina muy sonriente con un significativo mensaje: "Mi bebita", escribió la conductora junto a un emoji de corazón.



Luego y para coronar con broche de oro el acercamiento, las hermanas volvieron a seguirse en las redes.

Paula Chaves contó qué es lo más que cuesta de la maternidad con Filipa

Paula Chaves contó su experiencia de madre de su tercer hijo junto a Pedro Alfonso y reveló que con Filipa algunas cosas le dan más trabajo. En esta oportunidad, la modelo contó que le cuesta mucho hacerla dormir.

"Y yo así. Siento que estoy todo el día intentando que se duerma. Respetar sus siestas. Hacer que a la noche ella duerma mejor. Pero qué laburo es dormirla", confesó la conductora de 36 años en las historias de su Instagram.

Luego, la figura televisiva detalló: "No me acordaba de esta etapa. O ninguno fue tan duro para dormir como ella. Igual me pasa que me olvido de todo lo malo".

VO