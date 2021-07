Paula Chaves y el primer año de Filipa: "Gracias por conectarme con lo más sagrado"

Hace un año, Paula Chaves se convirtió en madre por tercera vez con el nacimiento de Filipa. Con un conmovedor posteo e historias en Instagram, celebró el primer cumpleaños de la pequeña con un conmovedor texto.

El conmovedor posteo de Paula Chaves para celebrar el primer año de Filipa.

“Feliz vida, bebita mágica. Esos ojos tan sabios que llegaron para sanar. Hace un año de nuestro encuentro más maravilloso, poderoso. Gracias por nuestro renacer. Por conectarme con lo más sagrado. Te amo para siempre", escribió la modelo y conductora.

La historia que compartió Paula Chaves tras el parto.

Además del posteo, Paula saludó a la pequeña con historias de las horas previas al parto y los primeros momentos de Filipa tras su llegada.

Paula Chaves y su "bebita magica".

Paula Chaves contó qué es lo más que cuesta de la maternidad con Filipa

Paula Chaves contó su experiencia de madre de su tercer hijo junto a Pedro Alfonso y reveló que con Filipa algunas cosas le dan más trabajo. En esta oportunidad, la modelo contó que le cuesta mucho hacerla dormir.

"Y yo así. Siento que estoy todo el día intentando que se duerma. Respetar sus siestas. Hacer que a la noche ella duerma mejor. Pero qué laburo es dormirla", confesó la conductora de 36 años en las historias de su Instagram.

Luego, la figura televisiva detalló: "No me acordaba de esta etapa. O ninguno fue tan duro para dormir como ella. Igual me pasa que me olvido de todo lo malo".