El homenaje diario de Liam Neeson a su mujer a 13 años de su muerte

El 16 de marzo de 2009 cambió la vida de Liam Neeson para siempre. Mientras él filmaba en Canadá, su esposa, Natasha Richardson, se encontraba el resort de ski Mont Tremblant de Québec junto al hijo mayor de la pareja, Micheál, en plan de descanso y deporte.

En plena clase para principiante, la mujer sufrió un caída en la nieve seca que alertó al instructor. La actriz rechazó asistencia médica y llamó a su marido para contarle la caída: "Ay, querido, ¡no sabés el revolcón que me di en la nieve!", esas fueron sus últimas palabras.

A las pocas horas, Natasha tuvo que ser hospitalizada por un fuerte dolor de cabeza que la dejó en terapia intensiva hasta su muerte poco tiempo después. El llamado y la posterior normalidad que experimentó la hija de Vanessa Redgrave se debió a lo que se conoce como “intervalo de lucidez”, el período en el que alguien con un trauma cerebral parece estar bien mientras se forman los hematomas que aumentan la presión dentro del cráneo.

Desde aquel día, todo se apagó para Liam Neeson que quedó al cuidado de Micheál y Daniel, y tuvo que tomar la dura decisión de desconectarla recordando una promesa que se habían hecho cuando, diez años antes, el actor sufrió un grave accidente que los llevó a prometerse que si alguno de los dos quedaba en estado irreversible "desenchufarían todas las máquinas".

Liam Neeson y Natasha Richardson estuvieron juntos 15 años y tuvieron dos hijos.

Antes de desconectarla, Neeson se acercó solo a la habitación donde estaba la protagonista de Juego de Gemelas para despedirse: "Fui y le dije que la amaba. Le dije: ‘Mi amor, no vas a salir de esta. Te partiste la cabeza. No sé si me escuchás, pero eso es lo que pasó. Así que te vamos a llevar a Nueva York. Y van a venir toda tu familia y amigos.’ Y eso fue más o menos todo”.

Sus hijos, su suegra, su cuñada Joely Richardson y sus íntimos, acompañaron al actor y se acercaron para despedirse de Natasha en el hospital del Upper East Side donde la actriz permaneció internada hasta su partida el 18 de marzo.

Para Liam Neeson el después fue muy duro. Se refugió en el acohol y vio como su hijo mayor caída en las drogas. “Dejé de tomar porque me di cuenta que era demasiado. Empezó cuando murió Tasha. Nunca en el trabajo… pero era fácil a la noche tomar dos o tres botellas de Pinot y creer que estaba todo bajo control”, dijp a GQ sobre el oscuro momento que vivió.

Liam Neeson y Natasha Richardson.

“Creo que sobreviví escapándome al trabajo. Sé cuántos años tengo y que estoy a una lesión en el hombro de perder papeles como el de Búsqueda Implacable. Así que me quedo con el entrenamiento, me quedo con el trabajo. Eso es lo extraño del dolor: no te permite prepararte. Creés que vas a llorar y terminar de una vez. Hacés planes, pero nunca funcionan”, dijo a Esquire en otra oportunidad.

De hecho fue esta película la que lo convirtió en un héroe de acción y le dio la fortaleza para sobreponerse al duro golpe que significó para él la muerte de Natasha y para sus hijos a quienes tuvo que acompañar durante las adicciones del mayor, que pudo superar con la contención de su padre y hermano. "Están aprendiendo, haciendo flexiones, y a veces toman avenidas peligrosas y pienso: ‘Carajo, si Tasha estuviera acá, podría compartir esto’. Pero estamos bien", reveló a GQ.

En la intimidad, Liam Neeson para sus días solo en la chacra de Millbrook (Nueva York), cerca de donde está enterrada su amada Tasha. Si bien en estos 13 años se lo relacionó con infinidad de mujeres, el actor no piensa volver a enamorarse y visita dos veces por semana la tumba de su esposa para hablarle y llevarle sus flores favoritas.

"Nunca había sentido esa química explosiva con una actriz ni un actor. Éramos como Ginger Rogers y Fred Astaire, bailábamos de una manera maravillosa y libre todas las noches", suele decir sobre la mujer que ganó su corazón en un rodaje y que se convirtió en la mujer de su vida.

La drástica decisión de Liam Neeson que dejó perplejos a sus fans

Como no recordar la emblemática frase que pasó a la historia grande de Hollywood pronunciada por Liam Neeson en la película "Búsqueda Implacable", de hecho está considerada por muchos fans como una de las mejores de la historia.

"No sé quién es usted. Ni sé lo que quiere. Si espera cobrar un rescate, le aviso de que no tengo dinero. Pero lo que si tengo es una serie de habilidades concretas, habilidades que he adquirido en mi vida profesional. Habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted. Si suelta a mi hija ahora mismo todo quedará en el pasado. No le buscaré, ni le perseguiré. Pero si no lo hace, le buscaré, le encontraré y le mataré…". Todos amaron las películas de acción del actor británico pero ahora ha tomado una decisión que a sus fans le cayó como una bomba de tiempo.

Liam Neeson visita todas las semanas la tumba de su esposa.

En una entrevista con "Entertainment Tonight", Liam Neeson reveló que tiene planeado dejar a un lado las películas de acción que lo catapultaron a la fama en pocos años. Pero a tan sólo 5 meses de cumplir 69 años anunció el final de su cicló como héroe de acción lo que llevó a que todos sus fans escribieran al programa y se manifiesten en las redes sociales en contra de ello y pidiéndole al actor que por favor no lo haga.

"Tengo 68 años y medio, cumplo 69 este año. Hay un par más (de películas de acción que hará), espero, si es que el covid lo permite, hay un par en desarrollo y creo que después de esas, será todo", aseguró.