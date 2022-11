El impactante look de Pampita para la primera gala solidaria de Roberto Garcia Moritán

Pampita brilló en la primera gala solidaria de la ONG Asociar de su esposo, Roberto Garcia Moritán.

El evento se llevó a cabo en la noche de este martes en el Hotel Four Seasons y la conducción estuvo a cargo de la Top Model, por supuesto.

Para ello, eligió un look impactante que se robó todas las miradas.

El impactante look de Pampita / Foto: Ig Zacarías Guedes.

El look de Pampita

Pampita lució una pieza haute couture de Gabriel Lage. Se trató de un diseño en tonalidad gold rose con suave escote corazón y bordado de diseño geométrico íntegramente realizado a mano sobre red metálica industrial. Las joyas eran de Flo Boskis Stad y los zapatos de Ricky Sarkany.

El maquillaje destacó sus labios en colorado y su peinado con ondas y hacia el costado, realizado por su estilista y amigo Zacarías Guedes, completaron su maravilloso look.

“En esta gala me involucré al 100. Yo era la persona que tenía los contactos, los amigos, la convocatoria y puse todo a disposición para ayudar", contó Pampita a Caras. Y continuó: "Estuvimos con Luciana, una amiga, y Flor, que está en Asociar, dedicadas un mes entero. Todo se logró con donaciones. Hubo que agarrar el teléfono muchas veces. Teníamos que ser súper humildes, porque no sabíamos qué tanto ibamos a conseguir". La conductora luego aseguró: "La mano de (Gabriel) Oliveri de conseguir el lugar engalana todo. No había ni que decorar”.

Sorprendida de la cantidad de gente que quedó afuera, Pampita además contó que La Sole y El Polaco se ofrecieron a estar esta noche. “Es un lujo, tenerlos en un espacio tan chiquito. Haciendo una función privada, es un regalo. Estamos muy bendecidos”, agregó. Por último, la modelo señaló sobre la ONG Asociar: “Más que asistencialismo, lo que hacen es desarrollos socioproductivos. Ayudan a que tengan un oficio para que puedan ser independientes, llevar la comida a su casa con un trabajo”.