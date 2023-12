María Becerra tiene muchas anécdotas graciosas con las personas que la cruzan en la calle. La artista tiene un humor genuino y siempre decide seguir la corriente de quienes creen que solamente es parecida a ella sin reconocer a la cantante. Fue en una entrevista donde reveló el incómodo momento que atravesó con una fan que la confundió con Nicki Nicole.

El incómodo momento de María Becerra con una fan que la confundió con Niki Nicole

Becerra comenzó a ser conocida a partir de sus videos en YouTube, donde mostraba las actividades cotidianas de su vida y tenía un contacto más directo con quienes la admiraban. Es así que su carisma y buena onda no sorprenden, ya que es algo que siempre la caracterizó.

Durante una entrevista con Los 40 reveló que para pasar desapercibida mientras está en un supermercado, para hacer las compras tranquilas, le dice a la gente que ella no es Becerra, sino que es muy parecida a ella y que "Ojalá fuera María. Tiro esa" contó entre risas. La morocha implementó esa técnica para poder disfrutar de los momentos comunes junto a su familia.

Sin embargo, esa estrategia la dejó mal parada cuando una fan creyó que estaba hablando con la novia de Peso Pluma y comenzó a criticarla. "Una vez me vinieron a saludar diciéndome que era Nicki Nicole", comenzó explicando. "Ay yo te amo, sos tan sensible... No como la otra, Becerra que no me gusta", fue el comentario de la fanática.

Nicki Nicole

Tras los dichos de la joven, María Becerra quedó sin palabras ya que en el medio de sus comentarios le agradeció por las cálidas palabras que, en realidad, estaban dirigidas a Nicki Nicole. Pero la artista también le siguió la corriente para divertirse. "No, a mi tampoco", respondió la morocha para no dejar un clima tenso.