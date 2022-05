El incómodo momento entre Flor Vigna y Nico Occhiato por el pedido de un participante

A pesar de que su relación fue y vino por mucho tiempo, Flor Vigna y Nico Occhiato lograron superar las adversidades y tras estar separados hace casi un año y medio, se reencontraron en El último pasajero, el programa que ambos conducen en Telefe.

Pese a que reina la buena onda entre ambos, la realidad es que la expareja no escapó a la controversia y ambos pasaron un momento súper incómodo este domingo.

Todo comenzó con el particular pedido de un joven concursante de que se besen luego de que dos compañeros de equipo hicieran lo propio tras ganar un juego y declararan: "Somos amigos con derecho".

"Yo estuve siete años de novia y nunca me dieron ese beso", reprochó Vigna con humor mientras Occhiato consultaba a los participantes por su relación.

Fue en ese monento en donde surgió el comentario de uno de los concursantes del equipo rojo: "Ustedes dos deberían hacer lo mismo". Ante la incredulidad de Flor, Nico optó por cortar el tema: "Mejor, salgamos de acá".

Por qué se separaron Flor Vigna y Nico Occhiato

Tiempo atrás, Flor había dado los motivos por los que habían decidido ponerle punto final a su relación. Al respecto, se sinceró en diálogo con LAM: "Viste cuando decís, 'te quiero un montón, somos los protagonistas de esta historia, lo decidimos vos y yo, pero no podemos hacer que cada uno sea de la forma del otro'. Nos empezamos a dar cuenta de que por más que haya cariño no estaba funcionando la pareja. Teníamos tiempos diferentes, todo diferente, intereses diferentes. A mí me gusta más el compañerismo y Nico está a full en un momento un poco más individualista".

En ese entonces también dejó en claro que no mantenían más contacto: "No seguimos en contacto, incluso ayer dije 'uy, quizás hoy me manda un mensajito', pero no. La mamá, Pichi, que es un amor, siempre me manda un mensajito. Pero me parece sano no hablar porque por más que está todo hablado, el corazón...".