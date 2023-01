Cinthia Fernández, en la tarde de este martes, contó en sus redes el problema con el que se encontró al llegar a su casa.

"Estoy volviendo del trabajo y me entero de que se está inundando mi casa", comenzó diciendo la bailarina en una Historia de Instagram. Seguido a esto, mostró la foto de un caño roto en el parque.

"Lo más loco es no encontrar un sólo plomero. Uno vino y me dejó estos agujeros", continuó contando Cinthia Fernández, quien también mostró fotos de su techo roto.

"Desapareció, se lo tragó la tierra. Lo llamás y el celular no es más de él", continuó la panelista. Después contó que llamó a tres plomeros y no tuvo suerte con ninguno. "Parece que los plomeros son millonarios o no sé", agregó la exangelita. Y concluyó: "Si conseguís uno, casate con él. La bronca que manejo".

Cinthia Fernández y Matías Defederico.

Cinthia Fernández comparó a Rodrigo de Paul con Matías Defederico: "Es de la misma raza"

El escándalo que están protagonizando Camila Homs y Rodrigo de Paul con Tini Stoessel tiene a todos expectantes y opinando de las actitudes de los protagonistas de esta truculenta historia.

Conociendo el paño, Cinthia Fernández decidió dar su opinión sobre la situación que el futbolista enfrenta con su ex y su actual pareja y disparó picante comparándolo con Matías Defederico.

A través de sus historias de Instagram, la panelista respondió a una consulta de un usuario con respecto a este tema.

"Él es la misma raza que el anterior mencionado (por su ex, Matías Defederico). Camila hace lo que puede con todo lo que le pasó, demasiado paciente fue", opinó Cinthia Fernández.

Luego, sobre Tini Stoessel y su rol en esta historia, agregó: "Y Tini, pienso que hay que caer en él... Acá no hay vínculo entre ellos. Igual, tampoco está bueno", cerró.